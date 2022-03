ALTE SPORTURI Vineri, 18 Martie 2022, 11:25

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Lia Thomas a devenit prima înotătoare transgender care câştigă un titlu universitar (NCAA), după ce s-a impus la Campionatele universitare americane de nataţie şi sărituri în apă de la Atlanta.

Lia Thomas Foto: Twitter

Thomas, în vârstă de 23 de ani, a câştigat finala de la 500 yarzi (circa 457 metri), cu timpul de patru minute, 33 de secunde şi 24 de sutimi, cu mai mult de o secundă decât ocupanta poziţiei secunde, Emma Weyant, scrie AFP.

Thomas a concurat şi ca bărbat (se numea Will) la campionatul universitar, iar acum prezenţa ei suscită controverse. Unii consideră că are un avantaj nedrept din punct de vedere fizic și psihologic, în timp ce alţii cred că ar trebui să i se permită să concureze liber ca femeie.

​Fosta jucătoare de tenis Martina Navratilova, cu 18 titluri la simplu şi 41 la dublu în turneele de Grand Slam, spune că Lia Thomas ar trebui să aibă un "asterisc" lângă numele ei.

''Încerc să ignor asta atât timp cât este posibil. Încerc să mă concentrez pe înot, pe ce trebuie să fac pentru a-mi pregăti cursele mele şi să blochez restul. Să fiu aici înseamnă totul pentru mine, să fiu alături de cei mai buni amici şi coechipieri şi să pot concura'', a spus Lia Thomas când a fost întrebată de controversa din jurul performanţelor ei.

Lia Thomas spent 21 years of his life as a man.



He started competing against women in swimming this year and became a national champion.



Our daughter’s sports are not a plan B for failed male athletes.

pic.twitter.com/Lbtos3Ut6g — American Principles \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8 (@approject) March 18, 2022

This is Emma Weyant from the University of Virginia.



She finished in second place to Lia Thomas in the women’s 500 Free at the NCAA national championships.



But she’s the true winner to all of us. pic.twitter.com/RbMAT3w2Dz — American Principles \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8 (@approject) March 18, 2022