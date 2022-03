ALTE SPORTURI Duminică, 06 Martie 2022, 23:23

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Fără a aminti de războiul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina, legendarul patinator Evgheni Plushenko a afirmat că este mândru că este rus și le-a transmis compatrioților săi să meargă cu capul sus în lume.

Evgeni Plushenko Foto: Instagram

În postarea sa, Plushenko pare să susțină acțiunile liderului rus și preia temele propagandei rusești prin care Putin a încercat să justifice invazia din Ucraina.

"Sunt rus! Sunt mândru că sunt rus! M-am născut în măreața Rusie, în regiunea Khabarovsk. Am trăit mult timp în Volvograd, am făcut parte din clubul sportiv din Sankt Petersburg, iar acum trăiesc și muncesc la Moscova. Am adus acasă 4 medalii olimpice, la 4 ediții diferite.

Rușii mei, mergeți cu capul sus oriunde în lume. Nu trebuie să vă fie rușine, fiți mândri că faceți parte din această nație. Stop rasismului! Stop genocidului! Stop fascismului!" - Evgeni Plushenko, pe Instagram.

Postarea i-a revoltat pe unii dintre urmăritorii rusului, care l-au atacat în secțiunea de comentarii.

"Îmi pare rău, care este scopul postării tale în aceste vremuri?! Nimic altceva decât propaganda... vei fi izolat de restul lumii, la fel ca și Coreea de Nord. Mândria ta este inutilă. M-am dezabonat"

"Poți fi mândru de originea ta, dar ar trebui să îți fie rușine de ceea ce face președintele tău"

"Rusia este mare, dar nu și Putin! El ucide atât ucraineni, cât și soldații voștri pentru o cauză inventată de el. Ucraina suferă foarte mult, dar în curând va suferi și Rusia, când economia se va prăbuși. Faceți ceea ce trebuie și vorbiți împotriva acestui război ilegal".

Plushenko a câștigat patru medalii olimpice: două de aur (în 2006 și 2014) și două de argint (în 2002 și 2010) și a fost de trei ori campion mondial, de șapte ori campion european și de zece ori campion al Rusiei.