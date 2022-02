Jocurile Olimpice din 2022 au luat sfârșit, iar flacăra olimpică a fost stinsă la Beijing. Competiția va reveni în Europa, cu ocazia ediției din 2026, una găzduită de Milano şi Cortina d'Ampezzo.

Primarii oraşelor Milano, Giuseppe Sala, şi Cortina D'Ampezzo, Gianpietro Ghedina, au primit drapelul olimpic din partea primarului oraşului Beijing, Chen Jining.

"Declar ediţia a 24-a a Jocurilor Olimpice de iarnă închisă. Chem tineretul lumii să se reunească din nou, la Milano şi Cortina d'Ampezzo, peste patru ani pentru ediţia a 25-a" - Thomas Bach, președintele Comitetului Internaţional Olimpic.

Ediția din 2026 a Jocurilor Olimpice de Iarnă va avea loc în Italia, la Milano și Cortina d'Ampezzo. Motto-ul va fi "să visăm împreună", iar întrecerea va avea loc în perioada 6-22 februarie.

De știut:

JO de Iarnă, locurile de disputare ale ultimelor ediții

2002 - Salt Lake

2006 - Torino

2010 - Vancouver

2014 - Soci

2018 - PyeongChang

2022 - Beijing

2026 - Milano - Cortina

Gazda ediției din 2030 nu a fost stabilită.

