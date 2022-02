ALTE SPORTURI Vineri, 18 Februarie 2022, 10:42

Silviu Dumitru • HotNews.ro

​Patinatoarea rusă Alexandra Trusova a fost extrem de dezamăgită, furioasă şi a plâns în hohote, după ce câștigat medalia de argint la concursul feminin de patinaj artistic din cadrul Jocurilor Olimpice de la Beijing.

Alexandra Trusova, furioasa dupa ce a castigat argintul la JO de la Beijing Foto: captura eurosport

"Urăsc acest sport. Nu voi mai patina niciodată. Toată lumea are o medalie de aur. Toată lumea. Numai eu nu", a afirmat Trusova, imediat ce a primit punctajul după programul liber de la JO, conform NBC.

Я рада тому, что у Саши есть характер и она может просто послать всех.

Даже мерзотную Тутбериху.



ОНА ЛУЧШАЯ В ЭТОМ ЦИКЛЕ. ЭТО ФАКТ. pic.twitter.com/czzYlFQbZw — олеся сырная (@fs_with_cheese) February 17, 2022

La conferinţa de presă desfăşurată după câteva minute, Trusova a afirmat că s-a lăsat pradă emoţiilor, subliniind că nu este deloc mulţumită de rezultat.

"Desigur, a fost multă emoţie. Şi mă voi gândi şi voi lua mai târziu o decizie în legătură cu ce voi face în viitor.. Am făcut tot ce am putut, am vrut să plâng, atunci am plâns, asta e tot. De trei săptămâni sunt singură, fără mama, fără câinele meu", a spus Trusova.

Trusova a câştigat programul liber cu un scor de 177,13, devenind prima patinatoare care a realizat cinci sărituri cvadruple.

Dar, cu două zile mai devreme, la programul scurt, a obţinut un scor de 74,60, iar la total a avut cu 4,22 puncte mai puţin decât compatriota a Anna Shcherbakova, care a câştigat aurul (255,95 puncte faţă de 251.73 la total), scrie News.ro.

Shcherbakova a avut 175.75 la programul liber şi 80.20 la programul scurt.

Pe locul trei s-a clasat japoneza Kaori Sakamoto, cu 79.84 la programul scurt şi 153.29 la liber (total 233.13).

Sportiva din Rusia Kamila Valieva, aflată în ultima perioadă în centrul unui scandal de dopaj, încheiase programul scurt pe primul loc, cu punctajul 82.16, însă joi, la programul liber, ea a greşit şi a încheiat pe 5, cu punctajul 141.93. La total, Valieva a obţinut 224.09 puncte, cu care a încheiat pe locul 4. Sportiva a plâns în izbucnit în lacrimi după concurs.

Trusova, Valieva şi Shcherbakova sunt antrenate de Eteri Tutberidze.

S-ar putea să te mai intereseze și:

VIDEO Kamila Valieva, pozitivă la un control antidoping, a izbucnit în lacrimi după ce a ratat podiumul la JO 2022 Beijing

Președintele CIO, după ce Kamila Valieva a ratat podiumul la JO 2022 Beijing: "A fost înfricoşător să văd cât de rece a fost tratată de antrenoarea ei"