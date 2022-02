ALTE SPORTURI Joi, 17 Februarie 2022, 16:12

HotNews.ro

Schiul alpin românesc este condus de 24 de ani de același om: Dan Mihoc care a devenit președintele Federației Române de Schi-Biatlon (FRSB) încă de la reînființarea acesteia, în 1998. Mihoc a fost ofițer de contrainformații externe al fostei Securități comuniste și a ajuns să fie expulzat din Germania Federală în 1984, unde era „acoperit” ca diplomat la Ambasada României de la Bonn, scrie Centrul de Investigații Media.

Dan Mihoc Foto: Centrul de Investigatii Media

Mihoc a fost expulzat din Germania după ce a fost acuzat, între altele, că a participat activ la mai multe acte de terorism alături de faimosul terorist Carlos Șacalul.

„Un coleg de-al său, tot ofițer de securitate, care a defectat în 1984 în Germania Federală, le-a declarat celor care l-au interogat că Mihoc chiar “a organizat” în februarie 1981, alaturi de teroristul internațional Carlos Șacalul, pe numele său adevărat Ilici Ramirez Sanchez, trei tentative de asasinat asupra unor famoși disidenți români din exil: Nicolae Penescu, Paul Goma și Șerban Orescu”, scrie jurnalistul Ovidiu Vanghele de la Centrul de Investigații Media.

Mihoc este președinte al Federației Române de Schi Biatlon, dar federația este condusă de facto de Puiu Gaspar, care ocupă funcția de secretar general și care este, prin statut, alături de președinte, ordonator de credite.

Federația Română de Schi-Bitalon se află de câteva săptămâni în centrul unui scandal după ce a decis să nu trimită la Jocurile Olimpice de Iarnă Beijing 2022 cea mai valoroasă schioare a țării, Ania Caill, decizie pentru care a fost criticată de ministrul de resort, care a cerut demisia conducerii.

Contactat de Centrul de Investigații Media (CIM), Dan Mihoc a admis că a fost expulzat, însă afirmă că această măsură a venit după deconspirarea sa ca ofițer.

„Nu am lucrat niciodată cu domnul Carlos, domn'le! Astea sunt prostii! Am fost expulzat pentru că am fost deconspirat, așa era pe vremea aia. M-au acuzat că am trimis acasă, la București, un catalog de produse al companiei Merck, atâta tot!", s-a apărat Mihoc.