ALTE SPORTURI Joi, 17 Februarie 2022, 10:01

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Mikaela Shiffrin, dublă campioană olimpică și lider al Cupei Mondiale, a ratat a treia probă la Jocurile Olimpice de la Beijing, la combinata alpină.

Mikaela Shiffrin Foto: Facebook - U.S. Ski & Snowboard Team

Bine plasată în ierarhie după coborâre, pe locul 5, schioarea americană era considerată favorită la medalie pentru că urma proba de slalom, specialitatea ei. Însă ea a ratat o poartă şi a fost eliminată din concurs.

La fel s-a întâmplat la această ediţie a JO şi la slalom şi la slalom uriaş. Ea nu a terminat decât proba de super-G, pe locul 9.

"Sunt bine, mulțumesc că nu ai întrebat ce s-a întâmplat, aceasta este următoarea ta întrebare? Aceasta este răspunsul pe care vrei să îl știi și este ceea ce vreau să știu și eu. Nu prea înțeleg ce nu funcționează la aceste curse. Mai ales astăzi. Chiar și la uriaș și slalom am simțit că poate am o intensitate prea mare, am încercat prea mult și pur și simplu nu am intrat în ritmul meu.

Astăzi am fost mult mai relaxată. Doar, , voi profita de șansa de a intra în tempo-ul meu și de a începe să împing fiecare poartă și să construiesc de acolo. Dar nici eu nu mergeam 110%. Eu doar schiam și tot nu a funcționat. Nu am o explicație foarte bună pentru asta și vă puteți imagina cât de enervant este pentru mine, pentru că mereu vreau să găsesc o explicație.

Am avut presiune toată cariera mea, în special în ultimii ani, dar nu am simțit că presiunea este copleșitoare aici. M-am simțit pregătită să mă descurc la aceste Jocuri. Mi-am dorit să schiez foarte bine, rapid, nu este ceva ce nu am practicat vreodată. Nu știu ce să învăț din asta, eu cred că va fi diferit deja la următoarea cursă de Cupa Mondială, că trebuie să merg din nou 110 la sută pentru a avea o șansă pentru podium. Este un lucru cu adevărat ciudat" - Mikaela Shiffrin, într-un interviu pentru Eurosport.

Mikaela Shiffrin, ratare la combinata alpină:

Shiffrin a cucerit aurul olimpic la Soci, în 2014, la slalom, şi la Pyeongchang, în 2018, la slalom uriaş, probele ei preferate. De asemenea, Shiffrin are în palmares un argint olimpic la combinată, în 2018, şi patru titluri mondiale la slalom, pe lângă multe alte medalii.

Primele două locuri la combinată au fost ocupate de schioarele elveţiene Michelle Gisin (doar locul 12 la coborâre, dar cea mai rapidă la slalom) şi Wendy Holdener (locul 11, respectiv 3), la 1.05 de învingătoare.

Gisin este la a doua medalie olimpică de aur la combinată, după titlul obţinut la Pyeongchang, în 2018, şi la a doua medalie la Beijing, după bronzul cucerit la super-G. Holdener a mai ocupat locul 3 la slalom la aceste jocuri.

Bronzul a fost cucerit de italianca Federica Brignone (8/4), la 1.85. Ea a câştigat a doua medalie de bonz la această ediţie, după cea din proba de slalom uriaş.

Cea mai rapidă coborâre a realizat-o austriaca Christine Scheyer, dar ea a fost abia a şaptea la slalom şi a încheiat combinata pe locul 6, scrie News.ro.

Michelle Gisin, campioană olimpică la combinata alpină;

