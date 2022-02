Poveste emoționantă la JO Beijing 2022: De la comă indusă la medalie în cadrul Olimpiadei de Iarnă

Schiorul american a stat trei zile în comă indusă, dar s-a recuperat și nu a renunțat la visul de a ajunge pe podiumul olimpic.



Deși doar simpla prezență la Jocurile Olimpice ar putea fi considerată o victorie mare pentru american, acesta a obținut la Beijing titlul de vicecampion olimpic la schi acrobatic.

Colby Stevenson is a beacon of strength and resilience and serves as an inspiration to us all.



In 2016, the @TeamUSA snowboarder suffered devastating injuries from a car crash and his competitive career seemed over.



Now, he can call himself a #silver medallist at #Beijing2022