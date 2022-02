Doping confirmat - Kamila Valieva, noua stea a patinajului artistic, testată pozitiv la o substanță interzisă

Kamila Valieva, câştigătoare a medaliei de aur la concursul pe echipe de la Jocurile Olimpice de la Beijing 2022, a fost testată pozitiv cu trimetazidină, a anunţat vineri Agenţia Internaţională Anti-Doping (ITA).

În vârstă de 15 ani, Kamila a fost testată pe 25 decembrie 2021 la Sankt Petersburg în cadrul Campionatului Rusiei de către RUSADA, agenţia rusă antidoping.



Rezultatul nu a fost cunoscut până pe 8 februarie 2022. Produsul în cauză, trimetazidina, este un medicament utilizat în mod normal în tratamentul anginei pectorale.

Înainte de acest test pozitiv, Valieva a devenit prima femeie care a finalizat cu succes un cvadruplu salt, cvadruplul salchow, la Jocurile Olimpice.

