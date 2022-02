Premieră la JO Beijing 2022: Johannes Strolz, campion olimpic la combinată alpină la peste 30 de ani după tatăl său

Clasat pe poziţia a patra la coborâre, Strolz a reuşit să încheie întrecerea pe prima poziţie după o evoluţie foarte bună la slalom, obţinând astfel primul titlu major din cariera sa.



Tatăl său, Hubert Strolz, câștiga titlul olimpic în aceeași probă la JO 1988 de la Calgary (Canada). Este pentru prima oară când un tată și un fiu cuceresc titlul olimpic la aceeași probă individuală.

Historic! \uD83C\uDFBF



Hubert and Johannes Strolz: the first-ever father and son Winter Olympic #Gold medallists combo in an individual event!



In the exact same event, 34 years apart! pic.twitter.com/Fjhx95nBmG