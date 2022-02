Locația de desfășurare a probei de freestyle de la JO Beijing 2022 se află într-un fost combinat siderurgic.

Imaginile au devenit virale, iar cele mai multe dintre comentarii critică antiteza care reiese din alăturarea Jocurilor Olimpice și a respectivului combinat.

The Olympic ski slope in Beijing looks like a post-apocalyptic Chill Factore after Trafford Park had been nuked. pic.twitter.com/otV331P6pi