JO 2022 Beijing: Max Parrot, campion olimpic la slopestyle - În urmă cu patru ani a fost diagnosticat cu cancer limfatic

Diagnosticat cu cancer la câteva luni după ce devenit vicecampion olimpic la Pyeongchang 2018, canadianul Max Parrot a reușit luni să obțină medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Beijing, la slopestyle.

Cu 90,96 de puncte în a doua dintre cele trei apariţii ale sale în finală, Parrot l-a învins pe chinezul Su Yiming (88,70), cel mai bun snowboarder din calificări, şi pe un alt canadian, Mark McMorris (88,53), care a câştigat bronzul, scrie News.ro.

La câteva luni după ce a câştigat medalia de argint la Pyeongchang, Max Parrot a aflat că suferă de cancer la sistemul limfatic (limfom Hodgkin). În ciuda şedinţelor obositoare de chimioterapie, a fost întotdeauna convins că îşi va relua cariera, lucru pe care l-a făcut după o pauză de şase luni pentru a se vindeca.

"Să renunţ nu a fost niciodată o opţiune. Revenirea pentru a participa la aceste Jocuri a fost chiar o sursă uriaşă de motivaţie pentru a învinge cancerul", a explicat Parrot, care participă la a treia sa Olimpiadă la vârsta de 27 de ani, informează lefigaro.fr.

From a cancer diagnosis in 2018 to the top of the podium \uD83E\uDD47 pic.twitter.com/wUoRHyX6in