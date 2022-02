VIDEO JO 2022: Ireen Wust, prima sportivă din istorie care cucerește aurul la cinci ediții diferite ale Olimpiadei

Olandeza Ireen Wust a câştigat titlul olimpic în proba de patinaj viteză pe distanţa de 1500 metri şi a devenit primul sportiv din istorie care obţine aurul la individual, la cinci ediţii diferite ale Jocurilor Olimpice.

Wust s-a impus, luni, ea fiind urmată de japoneza Miho Takagi şi de compatrioata sa Antoinette de Jong.

Clasamentul probei:



1 Ireen Wust (Olanda): 1:53.28

2 Takagi Miho (Japonia): 1:53.72

3 Antoinette de Jong (Olanda): 1:54.82

În vârstă de 35 de ani, Wust a câştigat aurul olimpic la 3.000 metri la Torino, în 2006, apoi la Vancouver a câştigat la 1.500 metri.



La Soci, în 2014, olandeza a obţinut două titluri, la 3.000 metri. La Pyeongchang, în 2018, Wust s-a impus la 1500 metri.



Wust are acum în palmares 12 medalii olimpice, dintre care şase de aur (mai are un aur la urmărire pe echipe în 2014), informează News.ro.

La Beijing, ea va mai evolua şi la 1000 de metri şi la urmărire pe echipe.



Winter Games\uD83E\uDD47 - Ireen Wüst\uD83C\uDDF3\uD83C\uDDF1 is the FIRST athlete to win gold at 5 different Olympic Winter Games.



2022: \uD83E\uDD47

2018: \uD83E\uDD47\uD83E\uDD48\uD83E\uDD48

2014: \uD83E\uDD47\uD83E\uDD47\uD83E\uDD48\uD83E\uDD48\uD83E\uDD48

2010: \uD83E\uDD47

2006: \uD83E\uDD47\uD83E\uDD49#Beijing2022 #Olympics