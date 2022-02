JO 2022 Beijing: Johan Clarey, cel mai bătrân schior care cucerește o medalie olimpică

Sportivul francezul Johan Clarey a devenit, luni, schiorul cel mai în vârstă care câştigă o medalie la Jocurile Olimpice, lucru petrecut la Beijing 2022.



El a cucerit argintul în proba de coborâre de la Yanqing National Alpine Skiing Centre, la vârsta de 41 de ani şi 30 de zile. Aceasta este prima medalie olimpică din cariera francezului.

"A câştiga o medalie olimpică când ai 20 sau 41 de ani nu contează, este o medalie olimpică şi acesta este cel mai bun sentiment.



Nu că nu-mi pasă de recordul de cel mai în vârstă (n.r. schior medaliat la Jocurile Olimpice), dar nu este cel mai important punct" - Johan Clarey, pentru Eurosport după cursa de luni.

Precedentul deţinător al recordului, americanul Bode Miller a câştigat medalia de bronz în proba de Super G la JO de la Sochi, în 2014, la vârsta de 36 ani şi 127 de zile.

La JO de la Beijing, aurul i-a revenit altui veteran, elveţianul Beat Feuz, 34 de ani, cu 1:42.69, zece sutimi mai rapid decât Clarey.

"A fost vreme perfectă, fără vânt şi am stat perfect pe schiuri. Un vis s-a împlinit. Jocurile Olimpice sunt un lucru mare, iar astăzi a funcţionat pentru mine.



La Pyeongchang, în urmă cu patru ani, eram al doilea şi al treilea, dar astăzi totul a ieşit. Înseamnă totul pentru mine. Nu mă pot gândi la nimic mai frumos decât să zbor acasă cu o medalie de aur la gât", a declarat noul campion olimpic.

Al treilea a fost austriacul Matthias Mayer, 31 de ani, cronometrat cu 1:42.85.

Feuz mai are în palmares o medalie de argint la Super G şi alta de bronz la coborâre, ambele cucerite la JO din 2018.

Mayer este campionul olimpic din 2014 la coborâre şi medaliat cu aur la Super-G, la Pyeongchang, transmite News.ro.



Johan Clarey at 41 years of age takes #Silver in the Alpine Skiing Men’s Downhill.



He now becomes the oldest Olympic medallist in Alpine Skiing ever! Incredible. \uD83D\uDE2F#Beijing2022 pic.twitter.com/A4TCzLTsIf