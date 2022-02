Înotătorul Avram Iancu, recunoscut la nivel mondial: A câştigat prestigiosul premiu "Performance of the Year 2021"

Mulţumesc echipei de suport şi tuturor sponsorilor mei. Mulţumesc tuturor reprezentaţilor presei care s-au implicat în campania de vot. Mulţumesc şi celor care vor distribui această izbândă! Dumnezeu să binecuvânteze România!”, a scris Avram Iancu pe pagina sa de Facebook.





Pe lângă reuşita de 12 ore de pe Bega din luna iunie a anului trecut, înotătorul a parcurs 26 de kilometri în Dunăre împotriva curentului, timp de 18 ore şi 30 de minute.World Open Water Swimming Association l-a nominalizat, alături de alţi 14 mari temerari, după aceste reuşite."Români, e oficial, împreună am învins! Sunt primul român care reuşeşte să realizeze cea mai mare performanţă din lume la înotul în ape deschise. Este pentru prima dată în istoria premiilor World Open Water Swimming Association când titlul mondial „Performance of the Year (2021)” ajunge în România, Hunedoara, Petroşani.După 8 ani de înot extrem în apele învolburate ale lumii, am reuşit să realizez cea mai mare performanţă în domeniu, ducând numele României pe cea mai înaltă treaptă a recunoaşterii internaţionale.Mă bucur să ştiu că revoluţia românească pe care am pornit-o la înotul în ape deschise în 7 august 2014 a determinat şi pe alţii români să înoate şi să dezvolte acest sport. Specialiştii de la WOWSA, cărora le mulţumesc, au sesizat performanţa mea unică şi au nominalizat-o ca atare. Marele merit al acestei victorii este al tuturor românilor care m-au votat! Mulţumesc fanilor din lumea întreaga!