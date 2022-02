JO 2022 Beijing: Ceremonia de deschidere are loc vineri - Incepe armistiţiul olimpic, care prevede aruncarea armelor şi încetarea tuturor ostilităţilor

JO de Iarnă de la Beijing vor avea loc în perioada 4-20 februarie. În România, competiția poate fi urmărită în direct pe Eurosport și TVR.





Conform tradiţiiei olimpice, prima naţiune care va defila va fi Grecia, unde au fost create Jocurile Antice.





România va fi a 45-a delegaţie care va defila, drapelul tricolor urmând să fie purtat de Raluca Strămăturaru şi Paul Pepene.





Penultima naţiune care va defila va fi cea a Italiei, gazda ediţiei din 2026, de la Milano, iar ultima va fi China.





Regizorul chinez Zhang Yimou va conduce ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă din 2022, organizată în capitala Chinei. El a mai condus şi ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară din 2008.





În vârstă de 71 de ani, el a promis o ceremonie "total inovatoare", recunoscând totodată că pandemia şi temperaturile scăzute vor împiedica să se ajungă la dimensiunea excepţională a spectacolului din 2008, când au fost 15.000 de participanţi.





Regizorul unor filme de arte marţiale precum The Secret of the Flying Daggers a promis aproape 3.000 de participanţi la ceremonie. Un alt indiciu: aprinderea flăcării olimpice va urma o "idee îndrăzneaţă" care integrează conceptele de "protecţie a mediului şi emisii scăzute de carbon".





La ceremonia de deschidere sunt aşteptaţi, printre alţii, preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, prinţul moştenitor Mohammed bin Salman, supranumit MBS, care conduce de facto Araba Saudită, sau preşedintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sissi.





În schimb, nu vor fi oficiali din partea SUA şi a unora dintre aliaţii săi occidentali (Canada, Marea Britanie, Australia, Japonia), din cauza încălcării drepturilor omului în China.





Jocurile ar urma să fie deschise de Zi Jinping, preşedintele Chinei.





De asemenea, conform tradiţiei, începe şi armistiţiul olimpic. CIO a adoptat rezoluţia în decembrie, prin care în perioada Jocurilor Olimpice şi Paralimpice Beijing 2022, "se face apel la toate statele membre să coopereze cu Comitetul Internaţional Olimpic şi cu Comitetul Internaţional Paralimpic în eforturile lor de a folosi sportul ca instrument de promovare a păcii, dialogului şi reconcilierii în zonele de conflict în timpul şi după perioada Jocurilor Olimpice şi Paralimpice".





Prin Armistiţiul Olimpic sau "Ekecheiria" se solicită "aruncarea armelor şi încetarea tuturor ostilităţilor din întreaga lume, astfel încât oamenilor să li se ofere pacea şi şansa reconcilierii", scrie News.ro.





Jocurile Olimpice se vor încheia la 20 februarie, iar Jocurile Paralimpice vor avea loc între 4-13 martie.

La ceremonia de deschidere, care începe la ora 14:00 (ora României), delegaţiile celor 91 de ţări participante vor defila în ordinea din alfabetul chinez.