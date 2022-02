Mesajul lui Egan Bernal după ce a fost operat cu succes la coloana vertebrală: "Aproape am murit"

Intervenţia chirurgicală de miercuri, de la Spitalul Universitar Sabana din Columbia, sportivul a fost operat doar la nivelul coloanei vertebrale.





“Pacientul este deja în convalescenţă. Obiectivele de stabilitate biomecanică a coloanei cervicale au fost atinse cu rezultate clinice excelente, fără complicaţii. Îi monitorizăm în continuare evoluţia postoperatorie şi muncim pentru a obţine cele mai bune rezultate clinice şi o refacere rapidă”, a precizat spitalul.





Bernal a postat un mesaj pe Instagram, ataşând şi o fotografie cu el în spital.

"11 coaste. Femur. Rotulă. T5-T6. Coloana cervicală. Metacarp. Un deget. Un dinte pierdut. Ambii plămâni perforaţi. Aproape am murit, dar ştiţi ce? Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu că m-a trecut prin acest test. A fost cea mai dură cursă, dar am avut un grup de oameni excelenţi în jurul meu. Ieri mi-au făcut ultima operaţie importantă şi se pare că totul este bine. Aşa că acum mai rămâne să mă refac şi să fac din asta alt... I’M BACK! And let’s rock", a scris Bernal pe Instagram.





Egan Bernal a fost transportat la spital de urgenţă în 24 ianuarie, după ce s-a izbit de un autobuz aflat în staţionare, în oraşul Gachancipá, la aproape treizeci de kilometri nord de Bogotá, în timp ce se antrena. Medicii l-au diagnosticat cu "traumatism toracic" şi fracturi ale femurului şi rotulei.





Bernal a câştigat Turul Franţei în 2019 şi Turul Italiei în 2021, scrie News.ro.

Săptămâna trecută, Bernal a fost operat prima dată la coloana vertebrală, însă şi la femur, rotulă, coaste şi pentru un plămân perforat.