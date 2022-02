JO 2022: Sportivii vedetă așteptați la Beijing pentru a se lupta pentru aurul olimpic

​Japonezul Yuzuru Hanyu, americanii Shaun White şi Mikaela Shiffrin sau tonganul Pita Taufatofua sunt doar câteva dintre vedetele sporturilor de iarnă aşteptate la Jocurile Olimpice de la Beijing, care încep vineri (4 februarie).









De știut:

Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing vor avea loc în perioada 4-20 februarie. În România, competiția poate fi urmărită în direct pe Eurosport și TVR.







Yuzuru Hanyu, patinaj artistic



Nu sunt multe lucruri pe care acest dublu campion olimpic să nu le fi realizat. Îndrăgitul patinator, un nume cunoscut în Japonia şi unul dintre cei mai populari sportivi ai ţării, a doborât de 19 ori recordul mondial, ceea ce este o performanță fantastică în sine.







De asemenea, se mândreşte cu două medalii de campion mondial şi patru titluri de Grand Prix. După fiecare evoluţie, fanii vor arunca zeci de jucării Winnie the Pooh pe gheaţă, o tradiţie care s-a dezvoltat după ce Hanyu a început să poarte o cutie de şerveţele în formă de urs.





Concurând la a treia sa Olimpiada, tânărul de 26 de ani se va duela cu Nathan Chen pentru aur.















Eileen Gu, schi freestyle



În ultimul an, schioarea de freestyle născută în America şi care va fi în curând studentă la Stanford s-a impus rapid ca o candidată la podium pentru Beijing 2022, câştigând două medalii de aur atât la Winter X Games 2021, cât şi la Campionatele Mondiale.







Când nu este pe pârtii, Gu, care are contract cu agenţia de modele IMG, stă în primul rând la Săptămâna Modei de la Paris sau apare pe coperta revistei Elle. Tânăra de 18 ani concurează pentru China, dar a crescut în Statele Unite.







Identificându-se atât ca americană, cât şi chineză, ea speră să ajute la construirea unei punţi între cele două naţiuni şi să inspire viitorii schiori chinezi.

















Katie Ormerod, snowboard



La doar 16 ani, gimnasta britanică trecută la snowboard a devenit prima femeie care a reuşit un dublu cork 1080, o mişcare incredibil de dificilă. Patru ani mai târziu, a zburat la Pyeongchang ca unul dintre cei mai buni sportivi de iarnă din Marea Britanie.







Din păcate, ea a suferit o accidentare la călcâi în timpul antrenamentului şi nu a concurat. Şapte operaţii şi un an de recuperare mai târziu, Ormerod a revenit cu succes devenind primul snowboarder britanic care a câştigat o etapă de Cupa Mondială.





Pregătită să concureze la Beijing, tânăra de 24 de ani este concentrată pentru rezultate cât mai bune.







Liu Shaoang, short track



Tânărul de 23 de ani, născut dintr-un tată chinez şi o mamă maghiară, a crescut la Budapesta şi reprezintă Ungaria. În 2018, Shaoang a devenit campion olimpic.







În urmă cu doar câteva luni, el a câştigat primul titlu de campionat mondial în Olanda, unde şi fratele său mai mare, Shaolin, a luat acasă un aur pentru Ungaria.







După ce s-au antrenat în China, fraţii Liu au strâns o mulţime de fani la Beijing şi aşteaptă cu nerăbdare să concureze în ţara pe care o numesc a doua casă.







Natalie Geisenberger, sanie



Tânăra de 33 de ani din Germania este cea mai decorată femeie în proba de sanie. Debutul ei olimpic a avut loc la Vancouver 2010, unde a câştigat o medalie de bronz. În următoarele două Olimpiade, ea a câştigat câte două medalii de aur.







Cu această colecţie, Geisenberger este la egalitate cu Tobias Arlt şi Tobias Wendl în topul celor mai de succes sportivei ai disciplinei lor din toate timpurile. La începutul acestui an, ea a luat acasă argintul la simplu feminin la primele ei campionate mondiale de când s-a născut fiul ei, Leo.







Ireen Wust, patinaj viteză



La 35 de ani, patinatoarea de viteză olandeză şi-a consolidat de mult statutul de legendă. De când a devenit cel mai tânăr campion olimpic olandez la 19 ani, Wüst a fost cel mai de succes olimpic din Ţările de Jos şi cel mai decorat patinator de viteză din toate timpurile, cu 11 medalii, cinci dintre ele de aur.







Alte realizări ale ei includ, dar nu se limitează la: a fi desemnată de două ori Sportiva Olandeză a anului, a avea un patinoar care poartă numele ei, a concura în campionatele olandeze de ciclism pe şosea şi a fost prima atletă de iarnă care a câştigat medalii de aur la patru olimpiade consecutive.















Marketa Davidova, biatlon





La primele sale campionate mondiale, Davidova a terminat pe locul 43. La următoarele, ea s-a clasat pe locul opt. Anul trecut a câştigat aurul. Biatlonista cehă a tras un 20 perfect din 20, învingând-o pe actuala campioană olimpică, cu doar un an înaintea Beijingului.

Tânăra de 24 de ani, căreia îi place şi călăria, are o diplomă de licenţă în ştiinţe animale în timp ce concura la nivel de elită. Ea a terminat pe locul 57 la Jocurile Olimpice din 2018, dar asta a fost acum patru ani. Acum, ea intră la Beijing cu şanse mari de a ajunge pe podium.





Francesco Friedrich, bob



Considerat unul dintre cei mai buni sportivi la bob din toate timpurile, Friedrich are 13 medalii de aur la Campionatul Mondial şi 46 de titluri de Cupă Mondială, record pe care l-a doborât la începutul acestui an.







Tânărul de 31 de ani a început să meargă la bob împreună cu fratele său mai mare, David. După două accidentări grave, David s-a retras, dar încă îşi sprijină fratele în tot succesul său. La Pyeongchang, Friedrich a luat acasă două medalii olimpice pentru Germania. Acum, el caută să-şi apere titlul la Beijing.







Mikaela Shiffrin, schi



Shiffrin este imaginea schiului american de ani de zile şi se află încă la apogeul carierei. Tânăra de 26 de ani, care a câştigat aurul olimpic de două ori, conduce în clasamentul general la Cupa Mondială şi a câştigat recent cea de-a 47-a cursă de slalom la Cupa Mondială.







Shiffrin este, de asemenea, campioană mondială la combinată alpină. Ea va fi o pretendentă la medalii la mai multe probe.

















Anna Hasselborg, curling



Hasselborg, în vârstă de 32 de ani, a fost căpitanul echipei de curling câştigătoare a medaliei de aur la Jocurile Olimpice din 2018 din Coreea de Sud.







Ea se va întoarce în China alături de coechipierele Sara McManus, Agnes Knochenhauer şi Sofia Maberg. Suedezele au câştigat trei medalii de aur la curling la Jocurile Olimpice, cele mai multe dintre orice naţiune.









Kamila Valieva, patinaj artistic



Valieva are doar 15 ani, dar vine ca favorită anul acesta la patinaj artistic feminin. Ea a câştigat campionatul naţional al Rusiei în decembrie şi a urmat un titlu european în ianuarie.







Este doar a patra patinatoare care a făcut un salt cvadruplu în competiţie şi este a doua care a reuşit un cvadruplu tulup. Va fi împinsă de alte două adolescente ruse cu care se antrenează: Alexandra Trusova şi campioana mondială en-titre Anna Shcherbakova.







Alexis Pinturault, schi alpin



Pinturault, în vârstă de 30 de ani, este campion mondial en-titre la schi alpin şi caută să adauge o medalie olimpică de aur pentru a merge cu argintul câştigat în 2018.







A terminat la doar 0.23 de secunde în spatele austriacului Marcel Hirscher, la combinată. Hirscher este acum retras, iar dacă Pinturault va câştiga aurul, ar fi primul campion la schi alpin al Franţei după 16 ani.











Timothy LeDuc, patinaj artistic



LeDuc, în vârstă de 31 de ani, urmează să devină primul sportiv declarat non-binar care va concura la Jocurile Olimpice de iarnă. LeDuc va concura în perechi la patinaj artistic alături de Ashley Cain-Gribble, în vârstă de 26 de ani, iar ţinutele campionilor americani provoacă stereotipurile de gen.







“Speranţa mea este că naraţiunea se schimbă mai mult pentru ca oamenii queer să poată fi deschişi şi de succes în sport”, a spus LeDuc recent. “Am fost întotdeauna aici, am fost întotdeauna o parte din sport. Pur şi simplu nu am fost întotdeauna capabili să fim deschişi”.







Shaun White, snowboard



White este imaginea snowboardingului din 2006, când a câştigat aurul la debutul său olimpic şi a fost cunoscut drept “roşia zburătoare” datorită părului său roşcat. El a câştigat de patru ori aurul la halfpipe, iar cea mai recentă victorie a sa din 2018 a provocat o sărbătoare emoţionantă.







La 35 de ani, probabil că aceasta va fi ultima lui Olimpiada şi va încerca să iasă în frunte. Dar se va confrunta cu o concurenţă acerbă care îl include japonezul Yuto Totsuka, campionul mondial en-titre.







Pita Taufatofua, schi fond



Poate că îl cunoaşteţi drept portdrapelul fără cămaşă pentru Tonga, dar acest atlet de taekwondo şi schi fond are o viaţă care nu poate fi decât model de inspiraţie.







Taufatofua nu este un candidat la medalie, dar pur şi simplu să concureze la cea de-a doua sa Olimpiada de iarnă ca schior dintr-o ţară tropicală cu o climă umedă este o realizare majoră.







Multe greutăţi pe care le-a întâmpinat includ numeroase accidentări, pierderi personale, instabilitate financiară şi pierderea casei din copilărie din cauza unei furtuni tropicale.





Participant la trei ediţii la JO, două de vară şi una de iarnă, tânărul de 37 de ani are şi o diplomă de inginer şi este ambasador UNICEF ​​care lucrează cu tinerii fără adăpost, informează News.ro.