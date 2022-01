Eduard Novak intervine în scandalul neparticipării sportivei Ania Caill la JO 2022 Beijing - Ministrul cere demisia preşedintelui FR Schi-Biatlon

Mesajul lui Eduard Novak de pe Facebook



"Consider că situaţia în care s-a ajuns în acest moment, în legătură cu locurile alocate României pentru Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing la schi alpin feminin este una gravă.







Pentru ca toată lumea să o înţeleagă corect, vreau să fac nişte precizări care să o clarifice, pentru că ea a avut două momente sau două faze, care trebuie abordate diferit.

În prima fază, României i-a fost alocat un singur loc-cotă la această disciplină. Trebuie menţionat că locurile nu sunt nominale, iar decizia cu privire la sportivul care ocupă acel loc şi reprezintă România aparţine exclusiv federaţiei sportive în cauză.







Federaţia Română de Schi şi Biatlon a decis să trimită la Beijing o anume sportivă, din anumite considerente, care, după cum au declarat ei, au ţinut de potenţialul acelei sportive şi de strategia lor de a investi în tineri.

În cea de a doua fază, însă, prin retragerea Japoniei de la Jocurile Olimpice, s-au eliberat nişte locuri suplimentare, iar acestea au fost realocate, unul dintre ele revenind României.





Şi abia acum avem o problemă cu adevărat, pentru că Federaţia Română de Schi şi Biatlon decide să refuze locul, să nu profite de această şansă şi să nu trimită încă o sportivă la Beijing. Din nou, nu vorbim despre persoane, vorbim despre principii!

După ce în patru ani, din 2017 până în 2021, această federaţie a primit de la bugetul statului, prin Ministerul Sportului şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, suma de aproape 10 milioane de euro, iar decizia absolut de neînţeles şi de neacceptat să nu facă toate diligenţele pentru a încerca să convertească aceşti bani într-o medalie.







Motivaţia pe care au invocat-o, când am cerut explicaţii, a fost că s-a constatat că nicio altă sportivă nu îndeplineşte criteriile stabilite pentru includerea în lotul olimpic.





Nu vreau să dau nume, pentru că discutăm despre reguli şi principii, nu despre persoane, şi trebuie să discutăm obiectiv, nu emoţional. Vreau să mai precizez că, în conformitate cu legea sportului şi cu toate reglementările care se aplică în aceste situaţii, Ministerul Sportului nu are pârghii legale pentru a interveni în aceste decizii. Federaţiile sunt cele care fac propunerile pentru loturile olimpice, iar, instituţional, ministerul nu poate interveni pentru a le schimba.În acest moment, ca reprezentant al Ministerului Sportului, deci al statului, care a investit atâţia bani în acest sport, consider că este inacceptabil ceea ce s-a întâmplat şi că preşedintele Federaţiei Române de Schi şi Biatlon trebuie, pentru că nu mi se pare că a înţeles care este rolul său.Dacă în acest moment mai există posibilitatea ca o a doua sportivă să ne reprezinte la Beijing la schi alpin, toată lumea, începând de la federaţie şi continuând cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, trebuie să facă toate demersurile pentru ca ea să fie inclusă în lot şi trimisă acolo şi mă aştept ca acest mesaj să fie corect înţeles", a scrispe Facebook.Marţi, Ania Caill anunţase că a obţinut un loc pentru România la JO 2022, la schi alpin, în urma clasării sale la nivel mondial. O zi mai târziu, sportiva susținea dezamăgită că FR de Schi Biatlon a refuzat locul suplimentar.La JO de la Beijing, la schi, România va fi reprezentată de Maria Constantinescu (slalom, slalom uriaş - feminin) şi Alexandru Ştefănescu (slalom, slalom uriaş - masculin).Ania Caill, sportivă cu dublă cetăţenie, română şi franceză, are ca "personal best" un loc doi la o cursă de coborâre în Cupa Europei, eşalonul doi al schiului de performanţă mondial.