Scandalul continuă - Schioarea Ania Caill anunță că FR de Schi Biatlon a refuzat un loc suplimentar obținut chiar de ea pentru JO Beijing 2022

Mesajul schioarei Ania Caill:









"Federaţia Română de Schi Biatlon împreună cu Comitetul Olimpic Sportiv Român au refuzat locul suplimentar. Această decizie este o mare lipsă de respect faţă de valorile sportive şi olimpice, faţă de sportivi, faţă de culorile ţării. Să nu duci la Olimpiadă pe cei mai buni şi să privezi Lotul Olimpic de încă un sportiv calificat este inadmisibil.



Cu decizia asta au renunţat inclusiv la o bursă olimpică suplimentară pentru Olimpiada din Milano 2026. Locul suplimentar adus României a fost după 4 ani de muncă şi sacrificii enorme. Asta este dovada clară a rezultatelor mele care m-au urcat în clasamentul mondial.



Asta este replica cea mai bună la spusele avansate de Puiu Gaspar. Da, am progresat enorm de 10 ani încoace, şi da rezultatele mele la probele de viteză sunt de admirat şi ironia este ca s-ar fi putut profita de asta.



Despre COSR, nu am cuvinte să îmi exprim extrema dezamăgire pe care o simt. În special către domnul Covaliu. Mi-aţi promis acum 4 ani că totul va fi bine şi ca voi fi în programul «samurai» organizat pentru Beijing.



Greşeala mea a fost că am avut încredere în dvs, o greşeală pe care o voi regreta toată viaţa mea. V-am crezut şi mi-aţi luat patru ani din viaţă, patru ani în care am suferit zi de zi din cauza unui sistem defect care nu ajută sportivii, patru ani în care a trebuit să mă zbat la fiecare obstacol aruncat pe drumul meu de către propria mea ţară...



Sunt dezgustată să văd că răutatea şi incompetenţa învinge în România. Cei care au contribuit direct sau indirect la aşa sistem, sunteţi absolut toţi nişte complici.



Oameni buni, vă rog să vă treziţi, să vă zbateţi pentru valorile voastre. Suntem în 2022, avem voie să credem, să vorbim, să ne zbatem pentru un viitor mai bun, mai frumos, mai sănătos'', a scris Ania Monica Caill pe Facebook.



Marţi, Ania Caill anunţase că a obţinut un loc pentru România la JO 2022, la schi alpin, în urma clasării sale la nivel mondial.



La JO de la Beijing, la schi, România va fi reprezentată de Maria Constantinescu (slalom, slalom uriaş - feminin) şi Alexandru Ştefănescu (slalom, slalom uriaş - masculin).



Ania Caill, sportivă cu dublă cetăţenie, română şi franceză, are ca „personal best” un loc doi la o cursă de coborâre în Cupa Europei, eşalonul doi al schiului de performanţă mondial.