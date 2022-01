CE Patinaj artistic: Kamila Valieva a cucerit medalia de aur în proba feminină

Rusoaica Kamila Valieva, în vârstă de 15 ani, la prima sa iarnă la seniori, a obţinut medalia de aur sâmbătă în proba feminină la Campionatele Europene de patinaj artistic de la Tallinn (Estonia), cu aproximativ trei săptămâni înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Beijing (4-20 februarie), informează AFP.

Kamila Valieva, care era pe primul loc cu un avans mare după programul scurt şi este neînvinsă în acest sezon, va fi marea favorită la aurul olimpic în capitala Chinei.

Podiumul de sâmbătă a fost 100% rusesc. Valieva, care a totalizat 259,06 puncte, a fost urmată de Anna Shcherbakova (237,42), campioana mondială en titre şi vicecampioană europeană la ediţia precedentă, şi de Aleksandra Trusova (234,36), medaliată cu bronz la Mondialele din 2021 şi la Europenele din 2020.

Rusia a reuşit Marele Şlem pe gheaţa din Estonia: patinatorii săi au cucerit cele patru medalii de aur puse în joc la categoriile masculin, feminin, perechi şi dans pe gheaţă.

\uD83C\uDFC6 Results for the Women‘s event at the ISU European Figure Skating Championships 2022 in Tallinn, Estonia:



\uD83E\uDD47 Kamila Valieva

\uD83E\uDD48 Anna Shcherbakova

\uD83E\uDD49 Alexandra Trusova #EuroFigure #FigureSkating



\uD83D\uDCF8: Jurij Kodrun pic.twitter.com/sZgtvleaDu