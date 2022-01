2022 - Calendarul competițiilor sportive: CM de fotbal din Qatar, marea vedetă

​2022 va fi un an în care pe lângă evenimentele tradiționale vom avea parte de Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing și de Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar.











Lista evenimentelor sportive din 2022



Raliul Dakar (din Arabia Saudită) este evenimentul care începe primul în noul an. Debutul este chiar pe 1 ianuarie.



IANUARIE



1-14 – Raliul Dakar (Arabia Saudită)



10- 16 – Campionatele Europene de patinaj artistic (Tallinn - Estonia)



13-30 – Campionatul Mondial de handbal masculine (Ungaria şi Slovacia)



17-30 – Australian Open – primul Grand Slam al anului din tenis



20-23 – WRC – Raliul Monte Carlo – debutul Campionatului Mondial de Raliuri



FEBRUARIE



4-20 – Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing (China)



5 februarie – 19 martie – Turneul Celor VI Naţiuni la rugby



13 – Superbowl – fotbal american



19 – Campionatele Mondiale de cross – country la Bathurst (Australia)



MARTIE



4-13 – Jocurile Paralimpice de iarnă de la Beijing (China)



6 – MotoGP – Debutul Campionatului Mondial de Motociclism cu Grand Prix-ul Qatarului



8 – All Star Game NBA



9-20 – Tenis – Turneele ATP şi WTA de la Indian Wells



11-13 – Campionatele Mondiale de atletism în sală (Belgrad - Serbia)



20 - Formula 1 – Debutul Campionatului Mondial cu Grand Prix-ul din Bahrain



21-27 – Campionatele Mondiale de patinaj artistic (Montpellier - Franţa)



24-29 – Barajul pentru calificarea la Cupa Mondială de fotbal din Qatar



APRILIE



3 – Maratonul de la Paris



17 – Cursa ciclistă Paris – Roubaix



20- Cursa ciclistă Fleche Wallonne



29 aprilie – 1 mai – Campionatele Europene de judo (Sofia - Bulgaria)



MAI



6-29 – Turul ciclist al Italiei



13-29 – Campionatele Mondiale de Nataţie (Fukuoka - Japonia)



13-29 – Campionatul Mondial de polo (Fukuoka - Japonia)



18 – Finala Ligii Europa (Sevilla - Spania)



25 – Finala Conference League (Tirana - Albania)



28 – Finala Ligii Campionilor (Sankt Petersburg - Rusia)



29 mai – 11 iunie - Roland Garros – al doilea Grand Slam al anului



IUNIE



5-12 – Ciclism – Criterium du Dauphine



11-12 – Cursa de 24 de ore de la Le Mans



27 iunie – 10 iulie – Wimbledon – al treilea Grand Slam al anului



IULIE



1-17 – Cupa Mondială de hochei pe gheaţă feminin (Finlanda)



1-24 – Turul ciclist al Franţei



6-31 – Campionatul European de fotbal feminin (Anglia)



15-24 – Campionatele Mondiale de Atletism (Eugene - SUA)



AUGUST



10 – Supercupa Europei (Helsinki - Finlanda)



11-16 – Campionatele Europene de Ciclism pe Şosea (Munchen - Germania)



11-21 – Campionatele Europene de Gimnastică (Munchen - Germania)



11-21 – Campionatele Europene de Nataţie (Roma - Italia)



11-14 – Campionatele Europene de Canotaj (Munchen - Germania)



13-21 – Campionatul European de Tenis de Masă (Munchen - Germania)



16-21 – Campionatele Europene de Atletism (Munchen - Germania)



18-21 – Campionatele Europene de kaiac-canoe (Munchen - Germania)



19 august – 11 septembrie – Turul ciclist al Spaniei



26 august – 11 septembrie – Campionatul Mondial de volei masculin (Rusia)



26 august – 11 septembrie – Campionatul Mondial de volei feminin (Olanda şi Polonia)



29 august – 11 septembrie – US Open – ultimul Grand Slam al anului



SEPTEMBRIE



1-8 – Campionatul European de baschet masculin (Germania, Italia, Georgia, Cehia)



18-25 – Campionatele Mondiale de ciclism pe şosea (Wollongong - Australia)



18-25 – Campionatele Mondiale de Canotaj (Racice - Cehia)



22 septembrie – 1 octombrie – Campionatul Mondial de baschet feminin (Sydney - Australia)



OCTOMBRIE



8 octombrie – 12 noiembrie – Cupa Mondială la rugby feminin (Auckland – Noua Zeelandă)



12- 16 – Campionatele Mondiale de Ciclism pe Pistă (Saint-Quentin-en-Yvelines - Franţa)



29 octombrie – 6 noiembrie – Campionatele Mondiale de gimnastică (Liverpool - Anglia)



NOIEMBRIE – DECEMBRIE



4-20 – Campionatul European de handbal feminin (Slovenia, Macedonia de Nord, Muntenegru)



21 noiembrie – 18 decembrie – Cupa Mondială la fotbal (Qatar), transmite News.ro.