Marile retrageri ale lui 2021 în sport: Ana Maria Popescu, Marian Drăgulescu, Horia Tecău, Larisa Iordache, pe plan intern - Valentino Rossi, Manny Pacquiao și Pau Gasol, la nivel mondial

​Anul 2021 a adus cu el multe retrageri din sportul de performanță, România rămânând fără sportivi precum Ana Maria Popescu, Marian Drăgulescu, Larisa Iordache şi Horia Tecău (va mai juca un meci în Cupa Davis). La nivel mondial, nume mari precum Valentino Rossi, Manny Pacquiao, Pau Gasol și Wayne Rooney au spus adio lumii sportului.







Retragerile care au marcat sportul în anul 2021



FOTBAL





Wayne Rooney





Fostul căpitan al naţionalei Angliei, Wayne Rooney, şi-a anunţat retragerea din activitate la 15 ianuarie, pentru a se concentra asupra meseriei de antrenor la Derby County.







El era deja antrenor-jucător la Derby din noiembrie 2020, după plecarea lui Phillip Cocu. Rooney are în palmares 16 trofee, între care şi cinci titluri Premier League obţinute cu Manchester United şi Liga Campionilor câştigată în 2008.







Sami Khedira







Campion mondial cu naţionala Germaniei în 2014, mijlocaşul Sami Khedira şi-a anunţat la 19 mai retragerea din activitate, la finalul sezonului 2020/2021, la 34 de ani.







Khedira a cucerit Liga Campionilor cu Real Madrid în 2014. El a mai câştigat Bundesliga în 2007 cu VfB Stuttgart, La Liga (în 2012 cu Real Madrid) şi Serie A (2016, 2017, 2018, 2019 şi 2020 cu Juventus).





Octavian Şovre





Arbitrul asistent Octavian Şovre şi-a anunţat retragerea din activitate, la 23 mai, după finala Cupei României, la care a oficiat.







Şovre a fost avertizat de UEFA, după meciul PSG - Istanbul BB, din 8 decembrie 2020, la care arbitrul de rezervă Sebastian Colţescu a folosit cuvântul "negru" la adresa unei persoane din staff-ul echipei din Istanbul.







Pe înregistrare, se aude şi vocea lui Şovre, care foloseşte cuvântul "negru" la adresa secundului echipei turce, Pierre Achille Webo.







Apoi, Şovre i-a cerut un autograf lui Erling Haaland, după meciul pierdut de Borussia Dortmund, scor 1-2, cu Manchester City, în turul sferturilor Ligii Campionilor.







La finalul partidei din 6 aprilie, pe tunelul de la vestiare, Şovre, membru în brigada condusă de Ovidiu Haţegan, este văzut cum îi cere un autograf lui Haaland, lucru care nu a fost pe placul UEFA.







Ulterior, arbitrul asistent a declarat că obişnuieşte să strângă autografe de la mari sportivi ai lumii pentru a sprijini SOS Autism Bihor, un centru pentru bolnavii de autism.







Din aceste motive, Şovre a pierdut participarea ca asistent la Euro-2020. Arbitrul orginar din Oradea era pe lista FIFA din 2005.









Arjen Robben









Fostul internaţional olandez Arjen Robben şi-a anunţat retragerea la vârsta de 37 de ani, la 15 iulie.







Robben şi-a început cariera profesionistă la FC Groningen, în 2002, înainte de a ajunge la PSV (2002-04). El a mai jucat la Chelsea (2004-07), Real Madrid (2007-09) şi la Bayern Munchen, unde a evoluat timp de zece ani.







Cu 96 de selecţii şi 37 de goluri marcate, el a jucat în finala Cupei Mondiale din 2010, pierdută de Olanda, cu 0-1, în faţa Spaniei, la Johannesburg, Africa de Sud.







De asemenea, a ocupat locul 3 cu naţionala olandeză la Cupa Mondială din 2014, din Brazilia.









Ezequiel Garay







Fundaşul argentinian Ezequiel Garay a anunţat la 16 iulie că se retrage din activitate din cauza accidentărilor.







La 34 de ani, fostul jucător de la Valencia, Real Madrid sau Zenit Sankt Petersburg a decis să se retragă din cauza durerilor mari la şold. Garay are 32 de selecţii în naţionala Argentinei.









Maxi Lopez



Argentinianul în vârstă de 37 de ani, fost component al echipelor FC Barcelona şi AC Milan, şi-a anunţat la 29 iulie retragerea din activitatea de fotbalist.







Format la River Plate, Maxi Lopez a fost transferat în 2005 la FC Barcelona, unde a rămas doar un sezon. Apoi, el a jucat la echipe ca AC Milan, Sampdoria, Torino şi Udinese, dar şi la Vasco da Gama, mai recent (2018-2019) şi ultima dată la Sambenedettese (2020-2021).







Are în palmares trei titluri Clausura cu River Plate, două LaLiga, o Supercupă a Spaniei şi o Ligă a Campionilor cu FC Barcelona şi Cupa Guanabara cu Vasco da Gama.









Carli Lloyd



Lloyd, care a evoluat pe postul de mijlocaş şi este de două ori campioană mondială la fotbal cu naţionala SUA, şi-a anunţat retragerea din activitate, la 39 de ani, în data de 17 august.







Carli Lloyd a jucat 312 meciuri pentru SUA şi a marcat 128 de goluri. Ea a câştigat Cupa Mondială cu naţionala SUA în 2015 şi 2019 şi titlurile olimpice în 2008 şi 2012.









Mario Mandzukic





La 35 de ani, atacantul croat Mario Mandzukic şi-a anunţat la 3 septembrie retragerea din activitatea fotbalistică.







Finalist al Cupei Mondiale din 2018 cu naţionala Croaţiei, el a marcat de-a lungul carierei 230 de goluri în 574 de meciuri jucate la NK Zagreb, Dinamo Zagreb, VfL Wolfsburg, Bayern Munchen, Atletico Madrid, Juventus Torino, Al-Duhail şi AC Milan.







El are în palmares Cupa Mondială a Cluburilor, Supercupa Europei, Liga Campionilor, de două ori campionatul Germaniei, de două ori Cupa Germaniei, de cinci ori campionatul Italiei, de trei ori Cupa Italiei, Supercupa Italiei, de trei ori campionatul Croaţiei, de două ori Cupa Croaţiei, campionatul Qatarului şi Supercupa Spaniei.







La naţionala Croaţiei, el a marcat 33 de goluri în 89 de meciuri.









Guus Hiddink





Olandezul Hiddink, în vârstă de 74 de ani, şi-a anunţat, la 10 septembrie, retragerea din activitatea de antrenor.







Guus Hiddink a antrenat ultima dată naţionala din Curacao. De la începutul carierei până acum el a pregătit echipele PSV, Fenerbahce, Valencia, Real Madrid, Betis, Chelsea şi Anji Mahacikala, precum şi reprezentativele Olandei, Coreei de Sud, Australiei, Rusiei, Turciei şi under 21 a Chinei.









Demba Ba





Atacantul senegalez Demba Ba şi-a anunţat retragerea din activitate, la 36 de ani, în data de 13 septembrie.







El era liber după plecarea de la Lugano, din această vară. De-a lungul carierei, el a jucat în Belgia (Mouscron), Germania (Hoffenheim), Anglia (West Ham, Newcastle şi Chelsea), Turcia (Beşiktaş, Göztepe şi Başakşehir), în China (Shanghai Shenhua) şi în Elveţia (Lugano).







Demba Ba are 36 de ani şi 22 de selecţii în naţionala Senegalului.







Samir Nasri





Mijlocaşul ofensiv francez, de 41 de ori internaţional (cinci goluri), şi-a anunţat retragrea din activitatea sportivă la vârsta de 34 de ani, la 26 septembrie.







Nasri nu a mai jucat din 2020, când şi-a încheiat contractul cu Anderlecht. El a fost suspendat 18 luni de UEFA în februarie 2018 pentru încălcarea regulilor antidoping.







Nasri a fost jucător al echipelor Olympique Marseille, Arsenal şi Manchester City, cu ultimul club câştigând două titluri în Premier League (2012 şi 2014).









Sergio Aguero







Atacantul formaţiei FC Barcelona Sergio Aguero şi-a anunţat retragerea la 15 decembrie, din cauza unor probleme cardiace.







Argentinianul a fost nevoit să părăsească terenul în timpul meciului cu Deportivo Alaves (1-1), din 30 octombrie, după ce a simţit o durere în piept.





Imediat după aceea a fost internat în spital, iar primele teste au scos la iveală că suferea de o aritmie cardiacă.







Medicii au stabilit că fotbalistul argentinian nu va mai putea juca la cel mai înalt nivel fără riscuri.







Cu 184 de goluri în 275 de jocuri, "Kun" Aguero este cel mai bun marcator străin din istoria Premier League (al patrulea la general).







Finalist al Cupei Mondiale 2014 şi câştigător al Cupei Americii vara trecută, jucătorul format la Independiente este şi al treilea golgheter al selecţionatei Argentinei (41 de goluri în 101 de meciuri).







În afară de Independiente, Manchester City şi FC Barcelona, el a mai evoluat la Atletico Madrid, între 2006 şi 2011.







ATLETISM











Blanka Vlasic





Croata Blanka Vlasic, dublă campioană mondială la săritura în înălţime, a anunţat, la 19 februarie, că s-a retras din activitatea sportivă.







Blanka Vlasic a câştigat titlul mondial la săritura în înălţime în 2007 şi în 2009. Ea a obţinut medalia de aur şi la CM în sală din 2008 şi 2010.







La Campionatele Europene, ea a câştigat titlul continental în 2010. Croata are în palmares şi un argint olimpic, obţinut în 2008 la Beijing, şi un bronz olimpic (Rio 2016).







RUGBY







Dan Carter





Dublu campion mondial cu All Blacks, Carter şi-a anunţat la 20 februarie retragerea din activitate, la vârsta de 38 de ani. Carter a câştigat titlul mondial cu Noua Zeelandă în 2011 şi 2015 şi are 112 selecţii pentru All Blacks.







TENIS





Alexandr Dolgopolov







Jucătorul ucrainean şi-a anunţat retragerea din tenis, la 2 mai, la vârsta de 32 de ani.







El nu a mai jucat de trei ani, din cauza unei accidentăruri suferite la încheietura mâinii. Profesionist din 2005, de la vârsta de 17 ani, Dolgopolov a reuşit să ajungă pe locul 13 ATP, în 2012.







El a câştigat trei titluri în carieră, la Umag (2011), Washington (2012) şi Buenos Aires (2017).







Barbora Strycova





Jucătoarea cehă Barbora Strycova, fostă numărul 1 mondial în proba de dublu, a anunţat la 4 mai că se retrage din tenis.







Semifinalistă la simplu şi campioană la dublu, la Wimbledon, precum şi medaliată cu bronz la JO de la Rio şi componentă a echipei Cehiei de Fed Cup, care a câştigat şase trofee în ultimii zece ani, jucătoarea nu mai participase la niciun turneu de la Australian Open.







Fostă numărul 16 WTA, cea mai înaltă clasare în ierarhie mondială, Strycova a cucerit două titluri de simplu (Linz - 2017 şi Quebec City - 2011) şi 31 de dublu. Ea a câştigat 12 milioane de dolari din tenis.









Timea Bacsinszky



Jucătoarea elveţiană de tenis şi-a anunţat retragerea din activitate la 32 de ani, la 17 iulie.







Ea a jucat de două ori în semifinale la Roland-Garros şi a câştigat o medalie de argint la dublu, la Jocurile Olimpice de la Rio, în 2016.







Bacsinszky are în palmares patru titluri WTA, iar la Rio a câştigat argintul alături de Martina Hingis. Tatăl lui Bacsinszky s-a născut în România, iar ea şi-a petrecut copilăria la Satu Mare.





Johanna Konta



Jucătoarea britanică de tenis Johanna Konta a decis să se retragă din activitate la 1 decembrie, la doar 30 de ani.







Fostă număr 4 mondial în iulie 2017, Konta a jucat semifinale la Australian Open (2016), Wimbledon (2017) şi Roland-Garros (2019). Ea a câştigat patru titluri în carieră.









Horia Tecău





În 18 noiembrie, Horia Tecău afirma, într-o postare pe Facebook, că sportul a fost viaţa lui şi l-a învăţat să viseze, dar este momentul să se bucure de viaţă "într-un mod diferit". La 28 noiembrie, Tecău a spus că s-a retras din circuit, dar va continua să joace în Cupa Davis.



În cariera sa, Horia Tecău, fost numărul 2 mondial la dublu, a câştigat 38 de trofee, dintre care trei de Grand Slam, Wimbledon, în 2015, US Open, în 2017, ambele în echipă cu olandezul Jean-Julien Rojer, şi Australian Open la dublu-mixt, în 2012, împreună cu americanca Bethanie Mattek-Sands.







Tot cu Rojer, el a cucerit trofeul la Turneul Campionilor, în 2015, iar cu Florin Mergea a obţinut medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Rio, din 2016.





Din tenis, Horia Tecău a câştigat premii brute de peste 5,8 milioane de dolari.







MOTOCICLISM







Valentino Rossi







Italianul Valentino Rossi, septuplu campion mondial la MotoGP, s-a retras din activitatea sportivă la finalul sezonului 2021, în 14 noiembrie.







El s-a clasat pe locul 10 în ultima cursă a sezonului, GP-ul Valenciei. La final, Rossi a făcut un tur de onoare, în aplauzele celor prezenţi.







Italianul a fost purtat pe braţe şi ovaţionat, iar publicul i-a scandat numele.







Valentino Rossi, în vârstă de 42 de ani, a activat în MotoGP în perioada 2000-2021.

El a câştigat titlul mondial în 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 şi 2009. Rossi a încheiat sezonul 2021 pe locul 18 în clasamentul general.







GIMNASTICĂ









Maria Holbură





Gimnasta Maria Holbură a decis să-şi încheie cariera la 12 august, după participarea la JO de la Tokyo, unde a evoluat doar în calificări.







Larisa Iordache



Gimnasta Larisa Iordache şi-a anunţat retragerea din activitatea sportivă, în data de 16 decembrie, la vârsta de 25 de ani, ea notând, într-un mesaj postat pe Facebook, că este împăcată şi mulţumită cu alegerea făcută şi că din 2022 va începe un nou capitol.







Larisa Iordache are în palmares 24 de medalii la competiţiile internaţionale printre care se numără şi bronzul obţinut la Jocurile Olimpice de la Londra, în 2012. Ea a câştigat de şapte ori aurul european şi de două ori argintul mondial.





Marian Drăgulescu



Gimnastul Marian Drăgulescu a fost omagiat la 17 decembrie, alături de scrimera Ana Maria Popescu, de CSA Steaua, după ce şi-au anunţat retragerea din activitatea sportivă.







Cei doi au primit plachete aniversare şi emblema de onoare a Statului Major al Apărării.

Marian Drăgulescu, în vârstă de 41 de ani, a spus că va rămâne la CSA Steaua în calitate de antrenor.







Drăgulescu a obţinut de-a lungul carierei 31 de medalii la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene, dintre care 18 sunt de aur.







BOX









Manny Pacquiao







Multiplul campion mondial de box profesionist Manny Pacquiao şi-a anunţat la 29 septembrie retragerea din activitatea sportivă la 42 de ani, "cea mai grea decizie" din viaţa lui.







Anunţul a venit la zece zile după ce legendarul boxer, devenit erou naţional în Filipine, şi-a anunţat candidatura la alegerile prezidenţiale din mai 2022.





Pacquiao şi-a început cariera profesionistă în ianuarie 1995 cu o bursă de 1.000 de pesos (19 dolari) înainte de a aduna o avere estimată la peste 500 de milioane de dolari.







Campion mondial la opt categorii diferite, Manny Pacquiao are în palmares 62 de victorii, din care 39 prin KO, opt înfrângeri, două remize şi 12 titluri, performanţe cu care este considerat unul dintre cei mai mari boxeri din istorie.









BASCHET









Pau Gasol



Celebrul baschetbalist spaniol, campion mondial şi dublu campion NBA, şi-a anunţat, la 5 octombrie, retragerea din activitatea sportivă, la vârsta de 41 de ani.







Pivotul, campion mondial cu Spania, în 2006, şi dublu campion NBA cu Lakers (2009, 2010), a pus capăt carierei sale după 23 de sezoane profesioniste.





Considerat cel mai bun jucător din istoria baschetului spaniol, Pau Gasol a debutat în 1998 cu FC Barcelona.







Câştigător al campionatului naţional cu clubul catalan, el a plecat în Statele Unite, la Memphis, pentru o carieră îndelungată în NBA (2001-2019).







La Los Angeles Lakers, spaniolul a avut cel mai mare succes la nivel de echipe de club. După ce a câştigat două inele NBA, Gasol a evoluat la Chicago Bulls, San Antonio Spurs şi, în cele din urmă, la Milwaukee Bucks, în 2019.







Afectat după o accidentare la picior, el a revenit la FC Barcelona, în 2021, o revenire marcată de un nou titlu în ligă spaniolă, dobândit la 20 de ani după primul.





La echipa naţională, Pau Gasol a câştigat aproape totul: campion mondial în 2006 şi campion european de trei ori (2009, 2011, 2015) cu La Roja.







Doar titlul de campion olimpic lipseşte din palmaresul său uriaş, din cauza naţionalei SUA, pe care întâlnit-o în finală de două ori, la Jocurile Olimpice de la Beijing şi de la Londra.







În 2021, el s-a întors la echipa naţională pentru JO de la Tokyo, fără a reuşi să-i readucă strălucirea.







SCRIMĂ









Ana Maria Popescu



La 37 de ani, spadasina Ana Maria Popescu, campioană şi vicecampioană olimpică, şi-a anunţat retragerea din activitate, în data de 7 decembrie.





Ultimul ei turneu a fost cel de Cupă Mondială din Dubai. Medaliata olimpică de argint de la Jocurile Tokyo 2020 a încheiat un sezon lung si greu, în plină pandemie.







Ana a crezut într-un vis şi a luptat pentru el. Palmaresul impresionant al Anei, 3 medalii olimpice, 6 mondiale şi 11 europene, cu 9 medalii de aur în total, plus cele 37 de Cupe Mondiale câştigate, e unul al recordurilor în scrima românească, ea fiind cea mai titrată scrimeră din România.







Ana Maria Popescu a fost desemnată cea mai bună spadasină a lumii în sezoanele 2007-2008, 2008-2009, 2012-2013, 2019-2020, 2020-2021.







CICLISM











Eduard Novak





Ministrul Sportului, Eduard Novak, participant în probele paralimpice de ciclism, şi-a anunţat retragerea din activitatea competiţională, la vârsta de 45 de ani, în data de 16 decembrie.







Novak este ministru din decembrie 2020. El s-a născut la 28 iulie 1976, la Miercurea Ciuc.







În 1996, Eduard Novak, care practica patinajul viteză, a suferit un accident de maşină, în urma căruia i-a fost amputat piciorul drept. Eduard Novak este singurul campion paralimpic din istoria României.







La Jocurile Paralimpice de la Londra, din 2012, a câştigat medalia de aur în proba de urmărire pe pistă şi pe cea de argint în proba de contratimp pe şosea.

La ediţia de la Beijing, din 2008, a cucerit medalia de argint în proba de contratimp pe şosea.

Anul acesta, la Tokyo, unde a înregistrat a cincea participare la Jocurile Paralimpice, Eduard Novak a cucerit medalia de argint în proba de urmărire individuală 4.000 m.







El a mai concurat la contratimp 1.000 de metri (locul 11), contratimp pe şosea (locul 8) şi la ciclism pe şosea, probă pe care nu a reuşit să o ducă la capăt.









POLO











Cosmin Radu





Poloistul Cosmin Radu a jucat, la 26 mai, ultimul meci din cariera de 25 de ani, pentru Mladost Zagreb, care a câştigat titlul naţional la lovituri de departajare.







Cosmin Radu, pentru mulţi ani căpitan al naţionalei României, a marcat golul decisiv. Cu Rapid Bucureşti, Cosmin Radu a cucerit patru titluri naţionale, în perioada 2001-2004.







HALTERE





Laurel Hubbard



Halterofila neo-zeelandeză Laurel Hubbard, prima sportivă transgender din istoria Jocurilor Olimpice, şi-a anunţat retragerea din activitatea sportivă, în data de 4 august.

Hubbard nu a reuşit nicio încercare în concursul de la Tokyo, la categoria +87 kilograme.







Hubbard şi-a început concursul cu o încercare de 120 kg, apoi două de câte 125 kg, însă nu a reuşit niciuna.