Lotul de box al Afganistanului a rămas în Serbia după Campionatele Mondiale - Refuză să se întoarcă acasă

11 boxeri şi doi oficiali au rămas în Serbia după Campionatul Mondial. Unul dintre sportivii afgani, Hasib Malikzada, a confirmat că echipa a schimbat mai multe hoteluri și săli de antrenament.Malikzada a declarat cădacă vor găsi echipa şi a precizat că el şi-a închis deja sala de sport din Kabul, la scurt timp după ce talibanii au răsturnat guvernul, în august."După sosirea talibanilor, nu am mai putut continua boxul", a declarat el, pentru AFP.În plus, Waheedullah Hameedi, secretarul general al Federaţiei de Box din Afganistan, a explicat că a fost sfătuit să nu se mai întoarcă în ţară: "Am primit prea multe avertismente".Talibaniicând au condus Afganistanul în anii 1990 şi au interzis acest sport după ce au susţinut că este "împotriva demnităţii umane".Ei nu au luat încă o decizie cu privire la box, dar au declarat căSute de sportivi au fugit din ţară după ce talibanii au preluat controlul la sfârșitul lunii august, dar există îngrijorare pentru cei care sunt încă blocaţi în Afganistan, conform News.ro.