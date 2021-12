Larisa Iordache, în fața unei noi operații - Ce mesaj a postat gimnasta pe Facebook

după acea accidentare.

Cu toate acestea, Larisa promitea atunci că drumul ei în gimnastică nu se oprește după acea accidentare.





"Cu una în plus sau cu una în minus cam tot aia e... Pentru mine azi este o zi destul de ciudată, sunt la Viena şi urmează să intru in operatie pentru a scapa de durerea de la glezna. A 7-a operatie, nu-i chiar usor dar nu ma plâng! Ştiu ca asta este un pas foarte simplu in vindecarea gleznei mele , dar ce urmează mă sperie mai tare (cârje, recuperare, etc.) dar măcar o să fiu stăpână pe piciorul meu şi nu o să mai îmi creeze probleme", a scrispe Facebook.Larisa a fost nevoită să se retragă din finala de la bârnă din cauza unei accidentări la piciorul stâng în semifinalele de la JO Tokyo. Diagnosticată cu entorsă metatarsiană la piciorul stâng, gimnasta nu a putut să facă față durerii.