Un luptător din UFC șochează - "Mereu mi-am dorit să omor pe cineva"

Într-un interviu acordat The MMA Hour, Strickland a explicat că nu consideră că ar putea fi dat afară pentru declarația sa, deși a admis că s-a gândit în repetate rânduri la comiterea omuciderilor."Poate nu mă înțelegeți, dar îmi place. Îmi place ca atunci când ies din casă. Am vrut mereu să omor pe cineva de-a lungul vieții. Cred că acesta este și motivul pentru care nu am viață socială.Atunci când am fost arestat, consideram căsă omor pe cineva", a declarat luptătorul UFC, conform Marca.com Sean Strickland a explicat că atunci când era mic, a fostși înclinate spre supremația albilor. Sportivul consideră că problemele sale izvorăsc de la faptul că, iar el avea aceleași credințe.(Ultimate Fighting Championship - arte marțiale mixte) este cea mare organizație(arte marțiale mixte) din lume. Ea găzduiește cei mai mulți luptători de top din acest sport.Alături de Jon Jones, unii dintre cei mai cunoscuți luptători care activează sau au activat în UFC sunt Conor McGregor, Brock Lesnar, Anderson Silva, Georges St-Pierre, Randy Couture, Tito Ortiz sau Ronda Rousey., actualul președinte al UFC, nu a dat până în acest moment. ​