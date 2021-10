Benny nu a avut nicio şansă în faţa lui Plazibat. Dominat pe durata întregii lupte, reprezentantul României a fost doborât după ce au trecut doar câteva secunde din runda a doua.

Plazibat are procentaj maxim în confruntările cu luptători români: i-a mai învins pe Bogdan Stoica şi pe Dănuţ Hurduc.

Benny Adegbuyi ar fi trebuit să îl înfrunte pe Jamal Ben Saddik, într-o revanşă, dar marocanul a fost mutat în main-event, unde a fost învins Rico Verhoeven.

"I guess I'm just a crazy guy, that knocks everyone out." Antonio Plazibat drops BOMBS on Benjamin Adegbuyi, sending him to the canvas twice for the second-round stoppage. The biggest win of his career for the 27-year old Croat. @GLORY_WS | #COLLISION3 pic.twitter.com/v9Ri1QckaA