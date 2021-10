Judo: Asley Gonzalez a cucerit prima sa medalie pentru România - Argint la Grand Slamul de la Paris

Gonzalez, fost campion mondial, a fost învins în finală prin ippon de rusul Arman Adamian, medaliat cu aur la Jocurile Europene din 2019 şi vicecampion european în 2020.

Asley Gonzalez, naturalizat recent, l-a învins în optimi pe Dario Kurbjeweit Garcia (Germania), în sferturi a trecut de georgianul Onise Saneblidze, iar în semifinale a câştigat în faţa olandezului Simeon Catharina.

Catharina şi Saneblidze au obţinut medaliile de bronz.

Alexandru Raicu a câştigat medalia de bronz la cat. 73 kg, sâmbătă, la Paris.

La turneu s-au aliniat 281 de judoka din 45 de ţări, 164 la masculin şi 117 la feminin.

