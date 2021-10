Turul Franței 2022: Programul complet al competiției - Startul se va da la Copenhaga

Organizatorii Turului Franței au anunțat, joi, programul ediției din 2022. Startul se va da în ziua de 1 iulie, în centrul capitalei daneze Copenhaga, iar în total vor fi 3.328 de kilometri care vor fi parcurși în 21 de etape.

Marea Buclă debutează cu un contratimp individual de 13 km în centrul capitalei daneze Copenhaga, iar următoarele două etape au loc de asemenea în Danemarca, unde vântul bate 364 de zile pe an, şi după cum remarca Christian Prudhomme, directorul Turului Franţei, ''acest Tur poate fi pierdut încă din a doua zi''.

După cele trei etape daneze, Marea Buclă ajunge în Flandra, unde etapa a cincea cuprinde sectoare de pavate între Lille şi Arenberg.

Primul test pentru căţărători este prevăzut în etapa a şaptea, cu o primă ascensiune din cele cinci sosiri la altitudine, pe vârful La Super Planche des Belles Filles, acolo unde Tadej Pogacar a câştigat contratimpul din 2020, decisiv pentru a-l învinge pe rivalul său Primoz Roglic şi a obţine victoria finală.

Pogacar, care şi-a surclasat adversarii în munţi la ediţia 2021 şi a dovedit că este redutabil şi în cursele de o zi, după victoriile din ''monumentele'' Liege-Bastogne-Liege şi Turul Lombaridiei, porneşte ca mare favorit şi la ediţia din 2022.

Plutonul va atinge cel mai înalt vârf, Col du Galibier, la 2.607 metri deasupra mării, în etapa a 11-a, în drum către sosirea de pe vârful Col de Granon (2.413 m), cu o ascensiune finală de 11,3 km şi cu o pantă medie de 9,3%.

A 12-a etapă, cu startul la Briancon, are sosirea în căţărare pe miticul vârf Alpe d'Huez, cu o pantă medie de 8,1% pe ultimii 13,8 km. În Pirinei sunt programate alte două etape brutale cu sosirea la altitudine, iar al doilea contratimp individual, de 40 km, este prevăzut în penultima etapă.

Programul Turului Franţei 2022:

Etapa 1 (1 iulie): Copenhaga - Copenhaga, contratimp individual de 13 km;

Etapa a 2-a (2 iulie): Roskilde (Danemarca) - Nyborg (Danemarca), 199 km;

Etapa a 3-a (3 iulie): Vejle (Danemarca) - Sonderborg (Danemarca), 182 km;

4 iulie: Transfer în Franţa

Etapa a 4-a (5 iulie): Dunkerque - Calais, 172 km;

Etapa a 5-a (6 iulie): Lille - Arenberg Porte du Hainaut, 155 km;

Etapa a 6-a (7 iulie): Binche (Belgia) - Longwy, 220 km;

Etapa a 7-a (8 iulie): Tomblaine - La Super Planche des Belles Filles, 176 km;

Etapa a 8-a (9 iulie): Dole - Lausanne (Elveţia), 184 km;

Etapa a 9-a (10 iulie) Aigle (Elveţia) - Chatel Les Portes du Soleil, 183 km;

11 iulie: Zi de odihnă la Morzine;

Etapa a 10 (12 iulie): Morzine - Megeve, 148 km;

Etapa a 11-a (13 iulie): Albertville - Col du Granon, 149 km;

Etapa a 12-a (14 iulie): Briancon - L'Alpe d'Huez, 166 km;

Etapa a 13-a (15 iulie): Bourg d'Oisans - Saint-Etienne, 193 km;

Etapa a 14-a 916 iulie): Saint-Etienne - Mende, 195 km;

Etapa a 15-a (17 iulie): Rodez - Carcassonne, 200 km

18 iulie: Zi de odihnă la Carcassonne;

Etapa a 16-a (19 iulie): Carcassonne - Foix, 179 km;

Etapa a 17-a (20 iulie): Saint-Gaudens - Peyragudes, 130 km;

Etapa a 18-a (21 iulie): Lourdes - Hautacam, 143 km;

Etapa a 19-a (22 iulie): Castelnau-Magnoac - Cahors, 189 km;

Etapa a 20-a (23 iulie): Lacapelle Marival - Rocamadour, contratimp individual de 40 km;

Etapa a 21-a (24 iulie): Paris La Defense Arena - Paris Champs-Elysees, 112 km.

\uD83E\uDD29 Here is is, the \uD835\uDE64\uD835\uDE5B\uD835\uDE5B\uD835\uDE5E\uD835\uDE58\uD835\uDE5E\uD835\uDE56\uD835\uDE61 \uD835\uDE67\uD835\uDE64\uD835\uDE6A\uD835\uDE69\uD835\uDE5A of the #TDF2022!



\uD83E\uDD29 Voici le \uD835\uDE65\uD835\uDE56\uD835\uDE67\uD835\uDE58\uD835\uDE64\uD835\uDE6A\uD835\uDE67\uD835\uDE68 \uD835\uDE64\uD835\uDE5B\uD835\uDE5B\uD835\uDE5E\uD835\uDE58\uD835\uDE5E\uD835\uDE5A\uD835\uDE61 du #TDF2022 ! pic.twitter.com/4eccacs9Ip