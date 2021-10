David Popovici și motivul pentru care a trădat-o pe Steaua pentru rivala Dinamo

David Popovici a fost prezentat oficial marți de către Dinamo, noul său club, iar printre altele înotătorul a vorbit și despre motivul pentru care a ales să plece de la CSA Steaua tocmai în curtea rivalei din Ștefan cel Mare.











David Popovici a lăsat Steaua pentru Dinamo







Unul dintre tinerii de mare perspectivă ai natației românești, Popovici (17 ani) a făcut pasul de la CSA Steaua până în curtea rivalilor de la Dinamo.







Participant la Jocurile Olimpice de la Tokyo, David a explicat ce l-a determinat să facă această mutare din punct de vedere profesional.







"Am decis că este cel mai bun lucru pentru mine, în acest moment. Cred că cea mai mare rivalitate pe care am văzut-o este la fotbal, sper să nu mă înșel, nu mă pricep la fotbal și, din fericire, nici nu mă preocupă fotbalul. Am venit aici pentru a progresa la înot.





Mă bucur că sunt coleg cu Robert Glință, poate pe viitor vom putea face și o ștafetă.





Din punct de vedere al universităților americane, cred că ușile nu se închid niciodată, doar că momentan vreau să rămân aici, cu echipa mea. Cred că eu, ca sportiv, pot crește așa" - David Popovici, citat de Digisport.











David Popovici și următorul obiectiv



Sportivul a mai precizat și ce urmează pentru el din punct de vedere sportiv, următoarea competiție importantă la care Popovici va lua parte fiind Campionatul Mondial din luna mai a lui 2022.







"Am avut o vacanță de trei săptămâni după Tokyo, m-am relaxat și acum sper să revin la cea mai bună formă. Primul obiectiv cu adevărat important, Mondialele din mai, din Japonia, Mondialele de seniori", a completat David Popovici.





Înțelegerea dintre David Popovici și Dinamo este una valabilă până în 2024, an în care sunt programate Jocurile Olimpice de la Paris.