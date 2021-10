Ciclism (f): Joscelin Lowden a stabilit noul record mondial al orei

Ciclista britanică Joscelin Lowden a stabilit un nou record mondial al orei, joi, pe pista de la Grenchen (Elveţia), unde a reuşit să parcurgă distanţa de 48,405 km în 60 de minute, informează AFP.

Lowden a îmbunătăţit astfel cu 398 de metri precedentul record feminin al orei, deţinut de italianca Victoria Bussi (48,007 km), realizat la altitudine, pe 13 septembrie 2018, la Aguascalientes (Mexic).

La masculin, recordul mondial al orei este deţinut de belgianul Victor Campenaerts (55,089 km), fiind stabilit pe 16 aprilie 2019 la Aguascalientes.

Record breaker! @JossyLowden \uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7



The British rider cements her place in the history books to claim the #UCIHourRecord timed by @Tissot pic.twitter.com/PLBP02LlPe