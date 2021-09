Simone Biles regretă participarea la JO Tokyo 2020 - De ce crede că ar fi trebuit să se retragă din echipa olimpică

Într-un interviu acordat New York Magazine, gimnasta Simone Biles a recunoscut căla Tokyo."Nu ar fi trebuit niciodată să mai fac parte din echipa olimpică după tot ce mi s-a întâmplat în ultimii șapte ani", a mărturisitSimone Biles și alte peste 330 de gimnaste din lotul național al SUA și de la Universitatea din Michigan au fost, medic pe atunci.La începutul anului 2018, Nassar a fost, în urma mărturiilor a 200 dintre sportivele abuzate.Simone Biles a cucerit medalia de bronz la bârnă , probă de la JO 2020, dar s-a retras din finalele la echipe, individual-compus, sărituri, paralele şi sol. Ea a acuzat probleme de sănătate mintală.Gimnasta susține că a cerut ajutorul unui psiholog sportiv în mai multe rânduri, suferind de anxietate. La JO de la Tokyo, sportivacare a făcut-o să-și piardă echilibrul în aer."A fost prea mult pentru mine. Dar chiar și așa, nu am putut lăsa ceva la care am muncit din greu timp de șase ani. Nu am putut lăsa să-mi fie răpită bucuria, așa că am trecut peste greutăți atât cât m-au lăsat mintea și corpul meu",a adăugatconform BBC