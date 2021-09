VIDEO Ciclism: Elisa Balsamo, campioană mondială în cursa de fond

Balsamo, 23 ani, s-a impus la sprint în faţa olandezei Marianne Vos şi a polonezei Katarzyna Niewiadoma, care au completat podiumul la senioare. Medaliată cu argint la Tokyo, Voss, 34 ani, era marea favorită, cu trei titluri mondiale în palmares cucerite în 2006, 2012 şi 2013.

Italia a câştigat primul său titlu mondial la senioare după cele reuşite în 2010 şi 2011 de Giorgia Bronzini.

