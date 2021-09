VIDEO Box: Oleksandr Usyk, noul campion la categoria grea - L-a învins pe Anthony Joshua

Partida a avut loc pe stadionul echipei de fotbal Tottenham, la Londra, în faţa a 64.000 de spectatori.





Usyk are acum 19 victorii (13 KO), la profesionişti, dintre care trei la categoria grea. Ucraineanul a fost campion mondial cu centurile unificate la categoria semigrea.





El va boxa pentru centura WBC cu învingătorul meciului dintre englezul Tyson Fury (33 ani), deţinătorul titlului, şi americanul Deontay Wilder (35 ani), meci prevăzut la 9 octombrie, la Las Vegas.





Un astfel de duel, care va reuni cele patru centuri mondiale, ar desemna incontestabilul campion mondial la categoria grea şi ar reuni cu uşurinţă 90.000 de spectatori la Stadionul Wembley.





În ceea ce-l priveşte pe Joshua, el a cunoscut la 31 de ani a doua înfrângere în 26 de lupte (22 de victorii înainte de limită), iar viitorul său în acest sport este incert, fiind posibil să se retragă după eşecul de sâmbătă, scrie News.ro.

Decizia arbitrilor a fost unanimă în favoarea boxerului de 34 de ani, 117-112, 116-112, 115-113."Înseamnă enorm pentru mine. Lupta a mers exact așa cum am dorit. Au fost câteva momente în care Anthony m-a întins la maximum, dar nimic special. Nu am vrut neapărat să-l fac KO la final. L-am lovit tare și am încercat să-l dărâm, dar antrenorii mei mi-au zis să termin și să-mi fac treaba. Vreau să merg acasă la familie, nu mă gândesc la revanșă acum. Nu ați văzut încă cea mai bună versiune a mea. Pot mai mult",