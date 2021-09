​Ciclismul mondial este în doliu după ce fostul rutier Chris Anker Sorensen a murit la doar 37 de ani.



Danezul a decedat sâmbătă, după ce a fost lovit de o mașină. Totul s-a întâmplat în Belgia, acolo unde fostul rutier se afla pe bicicicletă într-o călătorie prin nordul țării.



Sorensen s-a retras din sportul profesionist în 2017, iar în prezent era comentator TV. El ar fi urmat să se afle la microfon cu ocazia Campionatelor Mondiale pe șosea din Flandra.



Chris Anker Sorensen a fost rutier profesionist în perioada 2005-2018, cea mai mare perioadă petrecând-o la echipa CSC (2007-2015).



A reușit să câștige o etapă în Turul Italiei (Giro D'Italia din 2010) , iar de-a lungul carierei a luat parte la 12 ediții de Grand Tour.



A tragic loss occurred today with the passing of former professional cyclist and journalist, Chris Anker Sørensen.



