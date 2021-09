JO de iarnă 2022: Vladimir Putin va asista la competiţiile de la Beijing

Din cauza sancţiunilor internaţionale impuse ca urmare a dopajului instituţionalizat în sport, echipa Rusiei nu va putea concura sub drapel propriu şi nici nu i se va putea intona imnul naţional, sportivii din această ţară care nu au fost niciodată suspendaţi pentru dopaj putând totuşi participa la competiţii sub drapel neutru şi sub acronimul ROC (Comitetul Olimpic Rus).





De asemenea, oficialilor guvernamentali ruşi nu li se poate emite acreditarea olimpică, cu excepţia cazului în care sunt invitaţi de preşedintele ţării în care are loc olimpiada.





Miercuri, conducerea Agenţiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA) a avut o întâlnire cu ministrul rus al Sporturilor în cadrul căreia i-au fost prezentate acestuia cerinţele pe care RUSADA (Agenţia rusă antidoping) trebuie să le îndeplinească.





A fost prima întâlnire între cele două părţi de la excluderea Rusiei timp de doi ani din toate competiţiile majore internaţionale, în decembrie 2020, ca urmare a dopajului instituţionalizat.





După JO de vară de la Tokyo, Rusia nu va putea participa nici la JO de iarnă de la Beijing din 2022, dar sportivii săi care nu au fost niciodată suspendaţi pentru dopaj pot participa la competiţii sub drapel neutru.





''Conducerea WADA a avut o discuţie constructivă cu ministrul Oleg Matiţin şi cu delegaţia sa'', a declarat preşedintele WADA, Witold Banka, într-o declaraţie, adăugând că vor urma ''discuţii suplimentare la toate nivelurile''.





Reuniunea a avut loc la Istanbul.





''Este nevoie ca RUSADA să-şi menţină independenţa. Nu trebuie să existe nicio încercare a statului rus sau a autorităţilor sportive de a interfera cu oricare dintre operaţiunile sale", a punctat Banka, precizând că "numirea viitorului director general trebuia să treacă printr-un proces riguros".





Rusia este implicată de mai mulţi ani într-un uriaş scandal de dopaj. Agenţia rusă antidoping (RUSADA) a contestat la TAS decizia Agenţiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA) de a exclude sportivii săi pe patru ani de la marile competiţii internaţionale obţinând reducerea la doi ani. De asemenea, Rusia nu poate găzdui evenimente internaţionale de anvergură.





AMA/WADA a dictat această sancţiune deoarece laboratorul antidoping de la Moscova a manipulat unele fişiere înainte de predarea lor către investigatori.