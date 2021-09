VIDEO Evander Holyfield, învins de Vitor Belfort prin KO tehnic în prima repriză

Holyfield, în vârstă de 58 ani, l-a înlocuit cu această ocazie pe un alt star al boxului american, Oscar De La Hoya (48 ani), fost campion al lumii la şase categorii diferite de greutate, care urma să revină la rândul său în ring, însă a fost nevoit să declare forfait pentru confruntarea cu Belfort (44 ani), după ce a contractat Covid-19 şi a fost spitalizat.

Brazilianul nu i-a lăsat nicio şansă adversarului său, trimiţându-l rapid în corzi pe Holyfield, după o adevărată ploaie de lovituri aplicate acestuia imediat după debutul luptei. Americanul, care abia se mai ţinea pe picioare, a fost trimis la podea după o altă serie de pumni aplicaţi de Belfort. Holyfield s-a ridicat înainte ca arbitrul să termine de numărat, însă a suferit un nou asalt al rivalului său. În aceste condiţii, arbitrul a decis să pună capăt luptei, spre dezamăgirea fostului campion.

Vitor Belfort’s pressure proved to be too much for Evander Holyfield.



(via @OmarESPN) pic.twitter.com/wlR89gCjJC