Eduard Novak, după ultima sa probă de la Jocurile Paralimpice: "Am rueşit să demonstrez că mai am un pic de forţă în picioare şi voinţă"

Eduard Novak a câştigat la Tokyo medalia de argint la urmărire individuală 4000 m. El a mai concurat la contratimp 1 km (locul 11), contratimp pe şosea (locul 8) şi, vineri, la ciclism pe şosea, probă pe care nu a reuşit să o ducă la capăt, informează News.ro.

"S-au terminat Jocurile Paralimpice. Patru competiţii şi o medalie de argint. Probabil putea să fie mult mai bine, putea să fie mult mai rău. Cred că este o realizare destul de importantă. Am reuşit să demonstrez că mai am un pic de forţă în picioare şi voinţă. Dar cred că mai mult este mesajul acela de a demonstra că dacă vrei într-adevăr, se poate.Misiunea mea de a fi ministru şi sportiv a fost una foarte grea. Poate să fie ultima competiţie a mea, nu ştiu încă. Cred foarte mult în sportul românesc, cred că locul nostru este între cei mai buni.Îmi doresc ca în viitor din ce în ce mai mulţi copii să simtă acelaşi lucru, de a câştiga, de a fi cel mai bun din lume. Avem soluţiile, avem posibilităţile, sper ca şi politic să fie totul în regulă şi să putem să continuăm munca cât mai bine. Îmi doresc să am un mandat de succes şi această strategie a sportului să fie implementată",