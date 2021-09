VIDEO Moment emoționant la Tokyo - O atletă nevăzătoare, cerută în căsătorie de ghidul ei după cursa de la Jocurile Paralimpice

Keula Nidreia Pereira Semedo, atletă nevăzătoare din Insulele Capului Verde, a avut surpriza de a fi cerută în căsătorie de cel care a ghidat-o pe pistă, la doar câteva secunde după ce a încheiat proba de 200 metri de la Jocurile Paralimpice de la Tokyo.

Cei doi au terminat pe ultimul loc cursa în care au fost angajaţi, dar Manuel Antonio Vaz da Veiga avea alte preocupări. Imediat după cursă, el a fugit să ia inelul pentru iubita sa. Acesta a îngenuncheat pe pistă şi a cerut-o în căsătorie pe Keula, care a acceptat imediat.

Manuel şi Keula au fost aplaudaţi de ceilalţi sportivi, Jocurile Paralimpice disputându-se fără spectatori, scrie News.ro.

\uD83D\uDC8DHe *the guide* put a ring on it \uD83D\uDC8D



\uD83D\uDC95Guide proposed to \uD83C\uDDE8\uD83C\uDDFB Cape Verde Para athlete after the 200m T11 heats.

\uD83D\uDC70\uD83C\uDFFE‍♀️ + \uD83E\uDD35\uD83C\uDFFE‍♂️ Keula Nidreia Pereira Semedo & Manuel Antonio Vaz de Veiga #ParaAthletics #Paralympics #Tokyo2020

pic.twitter.com/f6a7aXxXGL