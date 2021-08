Poveste de viață impresionantă - Imaginile de la Jocurile Paralimpice care au sensibilizat o lume întreagă: Ambiția învinge orice invaliditate

Ibrahim Elhusseiny Hamadtou este unul dintre sportivii care țin capul de afiș la Jocurile Paralimpice de la Tokyo. Egipteanul în vârstă de 48 de ani dovedește unei lumi întregi că pasiunea nu cunoaște limite și că dacă vrei cu adevărat un lucru atunci acesta se poate realiza prin multă muncă și o voință de fier.



Ibrahim a arătat lumii întregi că expresia "Nothing is Impossible" (nimic nu este imposibil) nu este doar o replică din filmele de acțiune.



A rămas fără ambele mâini atunci când avea doar 10 ani, totul întâmplându-se după un accident de tren.



"M-am îndrăgostit de tenisul de masă în 1983, atunci când mi-am pierdut ambele mâini. Eram de față la un meci care se juca între doi dintre prietenii mei.



În momentul în care o ceartă s-a pornit de la un punct, eu am fost în favoarea unuia, iar răspunsul celuilalt a fost unul ferm: nu te băga, oricum nu vei putea să joci vreodată. A fost momentul care m-a ambiționat teribil și care m-a determinat să mă apuc să joc", a mai precizat egipteanul.



Sursa foto:



OIS/Bob Martin / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kim Price/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ibrahim Hamadtou proving that nothing is impossible ❤️#EGY's class 6 #ParaTableTennis star is back for his second Games \uD83C\uDFD3@ittfworld #Tokyo2020 #Paralympics pic.twitter.com/MVcGml19vj