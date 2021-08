FOTO Eduard Novak, primul antrenament pe șosea - Mesajul transmis din Japonia de către ministrul Tineretului și Sportului

Jocurile Paralimpice

​​România va fi reprezentată la Jocurile Paralimpice de șapte sportivi, iar printre aceștia se va afla și ministrul Tineretului și Sportului. Prezent la Tokyo, Eduard Novak a vorbit despre condițiile găsite în Japonia, dar și despre cum a decurs primul antrenament pe șosea.









Eduard Novak: "Japonia, o experiență interesantă"



"Azi am avut primul antrenament la șosea. Nu a fost ușor, clima de aici e o provocare în plus și efortul este aproape dublu. Aerul foarte cald și umed face să transpiri abundent și disconfortul e mai accentuat, dar totul a mers bine și sunt mulțumit.







Am putut observa și împrejurimile și am fost fascinat de natură și de cultul pe care poporul japonez îl are pentru îngrijirea naturii, pentru curățenie și estetică.







Totul are la origine educația și disciplina riguroasă, care se pot remarca în toate domeniile și detaliile. Japonia este o experiență interesantă, inclusiv din acest punct de vedere" - Eduard Novak, pe Facebook.





Jocurile Paralimpice vor avea loc în perioada 25 august - 4 septembrie 2021 şi vor fi transmise de posturile LookSport.



Competiţiile sportive olimpice pentru persoanele cu dizabilităţi au început să fie organizate din 1992, desfăşurându-se la trei săptămâni distanţă după Jocurile Olimpice de vară, în acelaşi oraş.



Delegaţia României este alcătuită din 15 persoane, sportivi şi staff.



Ţara noastră va fi reprezentată anul acesta de 7 sportivi: Alex Bologa – judo nevăzători; Bobi Simion – tenis de masă; Carol-Eduard Novak – ciclism rutier şi de pistă; Eduard Moescu – ciclism; Tucaliuc Octavian - Vasile – atletism; Tabita Vulturar – atletism; Pătru Eugen – tir cu arcul.



România a cucerit până acum patru medalii la Jocurile Paralimpice, dintre care trei au fost obţinute de Eduard Novak, actualul ministru al Tineretului şi Sportului şi, deocamdată, singurul campion paralimpic al României: aur în 2012, la Londra (ciclism - urmărire individuală, categoria C4), argint în 2008 la Beijing (ciclism - contratimp, cat. LC2) şi la Londra în 2012 (ciclism - contratimp, cat. C4) - , precum şi o medalie de bronz câştigată de Alex Bologa, în 2016, la Rio de Janeiro (judo nevăzători - cat. 60 kg).