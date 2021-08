Ana Maria Popescu despre controversele legate de Jocurile Olimpice de la Tokyo - ”Fără intenție, reușesc să umbresc o medalie”

”Nu ştiu cum reuşesc, fără intenţie, să umbresc câte o medalie” - Ana Maria Popescu













La JO de la Rio de Janeiro, după ce am câştigat medalia de aur, a fost lovitura aceea din săritură, care a părut un moment de inspiraţie, dar era o acţiune la care lucrasem ani la rând cu antrenorul meu şi a fost o acţiune pe care o încercasem şi cu care reuşisem să punctez şi în alte competiţii, dar care nu s-au văzut, nu le vedem la televizor. În momentul în care m-am întors în ţară, toată lumea vorbea de acea imagine, de acea lovitură din săritură, deşi noi eram cu medaliile de aur pentru care muncisem împreună 15 ani.



(n.r. - despre motivul pentru care a spus la aeroport <unde este Borcea?) În 2015, când împreună cu echipa eram într-o cursă nebună de calificare la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, din 2016, participasem la Cupa Mondială şi ne întorsesem acasă cu o medalie de bronz, ceea ce pentru pretenţiile echipei din care făceam parte nu era nici mult, nici puţin lucru. În momentul în care am aterizat şi s-au deschs uşile aeroportului, am văzut toate camerele posibile de la toate televiziunile din România şi nu am înţeles în primă fază, ne-am speriat, nu am înţeles de unde acest interes pentru scrimă, brusc, moment în care unul dintre jurnaliştii de sport care venise să ne întâmpine pe noi ne-a spus <staţi liniştite, ceilalţi îl aşteaptă pe domnul Borcea, care trebuie să se întoarcă de nu ştiu unde!> La asta am făcut referire", a spus Ana Maria Popescu.





Ana Maria Popescu și proiectul unei noi săli de scrimă





Ana-Maria Popescu și controversele cu ministrul Eduard Novak

”Ne-am propus să construim o sală, este următorul meu obiectiv, ambiţios. Şi ştiu că o să-mi fie mai greu decât mi-a fost vreodată. Ştiu că dacă ne dorim, cu siguranţă vom reuşi. Dacă va fi nevoie să ne suflecăm mânecile să dăm cu lavabilă sau să punem cărămidă peste cărămidă vom învăţa să facem acest lucru”, a declarat sportiva la un eveniment desfășurat pe 11 august.

"Pentru mine, momentul s-a consumat atunci, la aeroport. A fost momentul în care am dat frâu liber emoţiilor şi frustrărilor şi lucrurilor pe care eu le-am mai spus, dar nu au ajuns să fie auzite de toată lumea, a fost momentul în care am scos orice filtru, pentru că aşa am simţit. Dacă este să-mi reproşez ceva de la acel moment este tonul, dar mesajul rămâne acelaşi în continuare pentru mine. Nu ştiu cum reuşesc, fără intenţie, să umbresc câte o medalie.La JO de la Rio de Janeiro, după ce am câştigat medalia de aur, a fost lovitura aceea din săritură, care a părut un moment de inspiraţie, dar era o acţiune la care lucrasem ani la rând cu antrenorul meu şi a fost o acţiune pe care o încercasem şi cu care reuşisem să punctez şi în alte competiţii, dar care nu s-au văzut, nu le vedem la televizor. În momentul în care m-am întors în ţară, toată lumea vorbea de acea imagine, de acea lovitură din săritură, deşi noi eram cu medaliile de aur pentru care muncisem împreună 15 ani.(n.r. - despre motivul pentru care a spus la aeroport La asta am făcut referire", a spus Ana Maria Popescu.

"În momentul în care am aterizat şi am coborât din avion, pur şi simplu a fost un gest conştient. Am refuzat... Ceea ce nu am înţeles eu ulterior a fost faptul că toată lumea a fost revoltată că nu am strâns mâna domnului ministru Eduard Novak care venise să mă întâmpine. Dar nu mi-a reproşat nimeni că nu i-am salutat pe Violeta Beclea-Szekely, pe Roxana Bârlădeanu, pe Alexandru Epuran, oficiali care erau în acelaşi rând cu ministrul. A fost gestul meu de revoltă.Puteam să mă ascund ulterior în spatele regulilor sanitare, puteam să spun că m-am ferit, dar nu, mi-am asumat, a fost un gest pe care l-am considerat normal. Efectiv, m-am purtat normal, am reacţionat normal, fără niciun fel de filtru. Între declaraţia domnului ministru şi aterizarea la Bucureşti a mai fost o situaţie, despre care cred că nu este cazul să mai discutăm, nu este publică şi aşa va rămâne. Nu a fost nimic personal, nu am discutat, a fost vorba despre altceva.Vreau să se înţeleagă că nu am nimic cu omul Eduard Novak, a fost un gest de revoltă pe care am decis să-l fac atunci pentru că eu ştiu prin cât am trecut. Iar lupta mea, chiar dacă sunt contestată de unii oameni, este pentru cei care vin acum, pentru viitorul nostru, pentru viitorii campioni. Eu ştiu că pe mine m-au motivat foarte mult lipsurile, frustrările, neajunsurile. În momentul în care am aterizat, m-am văzut pe mine la primele competiţii internaţionale îmbrăcând costume îngălbenite de vreme, adidaşii lipiţi cu leucoplast, am văzut episodul de când eu aveam 16 ani şi nu am făcut deplasarea la Campionatele Mondiale pentru că nu am avut o mie de dolari. Din păcate nu s-au schimbat aceste lucruri, suntem tot acolo", a declarat Ana Maria Popescu, în cadrul emsiunii ”În Faţa Ta” de la Digi 24.