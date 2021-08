Ce mesaj a transmis Eduard Novak înainte de participarea la Jocurile Paralimpice de la Tokyo

Eduard Novak, triplu medaliat la Jocurile Paralimpice și actualul ministru al Sportului și Tineretului, a ajuns la Tokyo. Ciclistul a transmis un mesaj pe Facebook după aterizarea în capitala Japoniei.



Eduard Novak - ”Mă bucur că nu am renunțat la visul meu”





“Am ajuns la Tokyo. După 5 ore de aşteptare în aeroport, în care am încheiat procedurile de intrare în ţară şi acreditare, au urmat alte câteva ore în drum spre hotel.







Prin această acreditare, am devenit primul ministru în oficiu participant la Jocurile Paralimpice în calitate de sportiv. Totuşi, nu pentru aceasta sunt aici, doar sunt bucuros că nu am renunţat la acest vis. Puteam să renunţ în fiecare zi. A fost o perioadă extrem de dificilă, însă am dat 100% pentru munca în minister.







Am facut imposibilul şi am continuat să mă antrenez. Acum sunt aici şi visul meu s-a împlinit. Un vis pe care îl aşteptam din 1998. Seikō! (Succes!)”, a scris Novak pe Facebook.







Lotul paralimpic de ciclism a plecat, miercuri, la Jocurile Paralimpice de la Tokyo.







Componenţa delegaţiei României la JP Tokyo: Alex Bologa – judo nevăzători; Bobi Simion – tenis de masă; Carol-Eduard Novak – ciclism rutier şi de pistă; Eduard Moescu – ciclism; Tucaliuc Octavian - Vasile – atletism; Tabita Vulturar – atletism; Pătru Eugen – tir cu arcul.







Carol-Eduard Novak este până în prezent singurul campion paralimpic al României. El a obţinut deja trei medalii la ediţiile precedente ale Jocurilor Paralimpice: aur în 2012, la Londra (ciclism - urmărire individuală, categoria C4) argint în 2008 la Beijing (ciclism - contratimp, cat. LC2) argint la Londra în 2012 (ciclism - contratimp, cat. C4).







Jocurile Paralimpice vor avea loc în perioada 25 august - 4 septembrie şi vor fi transmise de posturile LookSport.

