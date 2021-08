Sportivii care au câștigat medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, decorați de Klaus Iohannis

În semn de apreciere pentru rezultatele deosebite obţinute la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, pentru talentul, dăruirea şi profesionalismul dovedite promovând excelenţa şcolii româneşti de canotaj pe plan internaţional, Iohannis a conferit Ordinul "Meritul Sportiv" clasa I sportivelor Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş.





Sportivilor Ştefan Berariu, Marius Cozmiuc, Cosmin Pascari, Mugurel Semciuc, Ciprian Tudosă şi Mihăiţă Ţigănescu li s-a conferit Ordinul "Meritul Sportiv" clasa a II-a, în semn de apreciere pentru rezultatele importante obţinute la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, pentru talentul, dăruirea şi profesionalismul dovedite promovând excelenţa şcolii româneşti de canotaj pe plan internaţional.





"Sunt bucuros că am ocazia să vă întâlnesc şi, totodată, să vă recunosc, în numele statului român, performanţele extraordinare obţinute la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Aţi reuşit să urcaţi pe podium la cea mai importantă competiţie din lume şi aţi reprezentat România cu cinste. Vă felicit pentru rezultatele sportive deosebite şi folosesc acest prilej să transmit aprecierea mea întregului lot naţional care a participat la Jocurile Olimpice.

Dragi sportivi, pe umerii dumneavoastră apasă aşteptări şi speranţe uriaşe din partea românilor, mai ales în finalele competiţiilor. Momentele de bucurie de pe podium se clădesc însă prin ani de muncă asiduă, cu multe sacrificii şi lacrimi, printr-o îmbinare echilibrată a talentului cu efortul, perseverenţa şi concentrarea. Pentru toate aceste lucruri meritaţi aprecierea şi recunoştinţa tuturor", a spus Klaus Iohannis la ceremonia de miercuri.





Preşedintele a menţionat că Jocurile Olimpice din acest an s-au desfăşurat în condiţii cu totul speciale, astfel că performanţele sunt cu atât mai remarcabile.

"Pandemia de COVID-19 a făcut, în primul rând, ca ediţia să fie reprogramată, iar sportivii şi publicul deopotrivă să se adapteze rapid noului context. Mai mult, umbra incertitudinii care încă planează la nivel global v-a obligat să găsiţi resurse fizice şi psihice pentru a rămâne motivaţi şi conectaţi la spiritul olimpic, să vă antrenaţi în condiţii speciale şi deseori dificile. Dincolo de toate aceste oprelişti impuse de situaţia epidemiologică, aţi reuşit să depăşiţi barierele competiţiei. Iar rezultatele se văd în aceste medalii pe care le purtaţi şi astăzi la gât. În condiţiile amintite, victoria dumneavoastră este cu atât mai remarcabilă. Prin hotărârea cu care v-aţi urmărit şi îndeplinit obiectivele, aţi depăşit graniţele anduranţei şi aţi setat noi repere ale performanţei sportive" - Klaus Iohannis.





Preşedintele Iohannis a mai afirmat că sportul trebuie să redevină o prioritate: "Dragi sportivi, este admirabil tot ceea ce aţi făcut pentru sportul românesc, uneori în ciuda a nenumărate şi nedrepte piedici. Ştim cu toţii că există încă multe carenţe în acest domeniu. Acestea nu sunt însă insurmontabile şi am convingerea că cei responsabili au cele mai bune intenţii şi sunt motivaţi să consolideze temelia pe care se sprijină acest edificiu solid al sportului de performanţă.

Performanţa se construieşte în fiecare zi şi presupune investiţii constante în infrastructura sportivă, susţinerea şi promovarea talentelor şi implicarea totală din partea tuturor actorilor guvernamentali. Performanţa înseamnă, înainte de toate, o muncă în echipă, iar sportivii români ştiu cel mai bine ce reprezintă acest lucru.

Sportul trebuie să redevină o prioritate, pentru că reprezintă un pilon important pentru o societate sănătoasă, în care spiritul de fairplay, egalitatea, solidaritatea şi toleranţa sunt valori cultivate, promovate şi apărate. Dumneavoastră sunteţi modelele pentru campionii de mâine. Prin poveştile personale şi anii dedicaţi sportului, reprezentaţi o sursă de inspiraţie pentru fiecare copil care visează să devină campion. În acelaşi timp, sunteţi veritabili ambasadori ai României atât în lumea sportului, cât şi în plan educaţional, social şi cultural. Indiferent de parcursul profesional viitor, vă încurajez să rămâneţi aproape de sportivi şi de sportul românesc” - Klaus Iohannis.





În numele sportivilor, la ceremonie a vorbit Simona Radiş, care a menţionat că ea şi colegii săi îşi asumă rolul de a inspira generaţiile care vin.

"Aceasta reprezintă valoarea muncii noastre şi dorinţa pe care am depus-o pentru a deveni cei mai buni. Am reuşit fiindcă am fost o echipă, ne-am susţinut la bine şi la greu. Am fost motivaţi de performanţele celor de dinaintea noastră. Ne-am bucurat enorm că societatea românească ne-a recunoscut performanţa. Noi suntem responsabili şi acceptăm acest rol de a inspira generaţiile următoare. Suntem gata să transmitem mesajul că sportul românesc are loc într-o societate modernă şi că ne construim ierarhiile în funcţie de munca pe care o depunem, pe baza valorii şi a dăruirii totale. Nu câştigăm fiecare cursă, dar vreau să vă asigur că dăm totul şi nu renunţăm la acest vis. Vom continua să ne pregătim pentru a deveni campioni" - Simona Radiș.





La Jocurile Olimpice de la Tokyo, România a obţinut o medalie de aur, la dublu vâsle feminin (Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş) şi trei de argint (Ana-Maria Popescu la spadă, echipajul masculin de patru rame fără cârmaci - Mihăiţă Ţigănescu, Mugurel Semciuc, Ştefan Berariu şi Cosmin Pascari şi cel de dublu rame masculin - Marius Cozmiuc, Ciprian Tudosă), bilanţ cu care a încheiat pe locul 46 în clasamentul pe medalii.

Potrivit preşedinţiei, în semn de apreciere pentru realizările deosebite obţinute în întreaga sa carieră dedicată sportului de performanţă, pentru talentul, dăruirea şi profesionalismul dovedite promovând excelenţa şcolii româneşti de scrimă, reconfirmată prin rezultatul obţinut la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, preşedintele