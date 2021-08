Fostul luptător Khabib Nurmagomedov a semnat cu o echipă de fotbal din Rusia

Fostul luptător Khabib Nurmagomedov, vedetă UFC, a trecut la fotbal şi a semnat cu echipa FC Legion Dynamo Makhachkala, din a treia ligă rusă.

În octombrie 2020, Khabib Nurmagomedov (32 de ani) l-a învins pe americanul Justin Gaethje, reuşind a 29-a victorie profesionistă la MMA, a 13-a în UFC.

La finalul meciului, extrem de emoţionat, Nurmagomedov şi-a anunţat retragerea din activitate, deoarece tatăl său, Abdulmanap Nurmagomedov, care îi era şi antrenor şi o legendă a luptelor în Daghestan, a murit la doar 57 de ani din cauza Covid-19.

El şi-a ţinut promisiunea făcută mamei lui de a se retrage din ring, informează News.ro.

Former UFC lightweight champion Khabib Nurmagomedov has signed professional ⚽️ contract with FC Legion Dynamo.



They play in the third tier of Russian football.



They play in the third tier of Russian football.