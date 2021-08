„Cea mai sexy sportivă din lume”, Alica Schmidt, a avut ghinion la Olimpiadă

​Alica Schmidt, o stea a atletismului despre care se spune mereu că este „cea mai sexy sportivă din lume”, nu și-a imaginat probabil că debutul ei la Jocurile Olimpice va lua o întorsătură nedorită, scrie The New York Post.





În ce constă pregătirea pentru Olimpiadă? „Cam 30 la sută din pregătirea mea este concentrată pe forță. În mare parte, exercițiile explozive și funcționale pentru întregul corp sunt în program. O altă parte este pentru întărirea și activarea mușchilor picioarelor. Sunt 7-8 antrenamente pe săptămână, care durează fiecare între două și trei ore.”











Deși este o prezență foarte căutată în mediile sociale, Alica Schmidt este categorică: sportul ei, atletismul, este pe primul loc.













Nemțoaica de 22 de ani trebuia să alerge pentru prima ei medalie olimpică în ștafeta mixtă de 4 x 400 m sâmbătă seara, dar a ratat prezența pe stadion deoarece echipa germană a fost descalificată pentru că a avut contact cu cea din Jamaica.Schmidt mai poate avea șansa de a fi selectată vineri în echipa feminină de ștafetă 4 x 400 m a Germaniei. Ea a relatat pe Instagram despre timpul petrecut în satul olimpic, scriind: „Pregătirea [ca membră în Team Deutschland] merge bine și mâncarea este delicioasă”.„Mă concentrez pe sport. Mediile sociale tind să meargă în paralel”, scrie sportiva sponsorizată de Puma. „În afara stadionului sunt recunoscătoare urmăritorilor mei, pentru că Instagram îmi dă posibilitatea să fac sport fără să trebuiască să am și o slujbă part-time. Este dificil să trăiești doar din atletism”.Schmidt a intrat pe Instagram luna trecută, când a fost selectată oficial pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo amânate din 2020. „Încă pare să nu fie real! Sunt recunoscătoare și în același timp emoționată să trăiesc o experiență la care visez de când am început să fac sport!”, a scris ea sub fotografia în care poza în fața cercurilor olimpice.