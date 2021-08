​JO 2020, atletism: O alergătoare din Belarus, forţată să părăsească Tokyo după ce a criticat federația națională

''Cer ajutorul Comitetului Internaţional Olimpic, sunt sub presiune şi se încearcă scoaterea mea din ţară fără acordul meu. Cer intervenţia CIO'', a spus tânăra de 24 de ani într-un videoclip pe contul său de Instagram.

''CIO a văzut articolele care au apărut în mass-media, studiază situaţia şi a cerut explicaţii Comitetul Olimpic din Belarus'', a declarat, la rândul său, un purtător de cuvânt al CIO pentru AFP.

Exclusive: Belarusian athlete Krystsina Tsimanouskaya said she was taken to the airport against her wishes to board a flight back home after she publicly complained about national coaches at the Tokyo #Olympics. @gabrielletf reports https://t.co/jICTnn3L4p pic.twitter.com/656Yc9nS93