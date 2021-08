Ce au declarat canotorii medaliați la JO de la Tokyo la revenirea în țară

Canotorii medaliați la Jocurile Olimpice de la Tokyo au declarat, duminică, la revenirea în țară, că sunt mândri că au "urcat drapelul României pe cel mai înalt catarg".



Ancuţa Bodnar și Simona Radiş, aur la dublu vâsle

"Suntem mândri că am reprezentat România, suntem mândri că am urcat drapelul României pe cel mai înalt catarg, suntem mândri şi bucuroşi că v-am făcut fericiţi, chiar dacă v-aţi trezit la 3 dimineaţa, noi am simţit toată energia şi ne-a dat plusul de încredere pentru finală. A fost o cursă foarte frumoasă. Ne-am dorit mult să câştigăm, să fim cele mai rapide, să ne luăm revanşa în faţa Noii Zeelande, pe care le-am promis-o din 2019" - Ancuța Bodnar.





"A fost o cursă extraordinar de grea, dar pot spune că fac o echipă extraordinară cu Ancuţa, reuşim să stăpânim fiecare emoţie pozitivă sau negativă şi ne facem treaba extraordinar împreună. Rezultatul a fost încununarea muncii şi suntem foarte fericite pentru că am reuşit să urcăm pe această treaptă şi să reprezentăm România la cel mai înalt nivel. Îmi doresc ca pe viitor să facem echipă la fel de bună" - Simona Radiș.

Marius Cozmiuc și Ciprian Tudosă, argint la dublu rame

"Suntem foarte fericiţi, extrem de fericiţi că am câştigat această medalie după 29 de ani, chiar în anul în care m-am născut eu a fost ultima medalie şi mă bucur că noi am reuşit, echipa de canotaj masculină şi îmi place să spun că chiar dacă avem medalie de argint noi suntem băieţii de aur cu medalii de argint" - Marius Cozmiuc.

"Ceea ce trăieşti din primul moment când calci în satul olimpic şi trăieşti spiritul olimpic te face să crezi că merită fiecare moment în care ai suferit, în care efectiv poate că nu mai puteai şi ne autodepăşim. Astăzi am venit cu această medalie care poate părea imposibilă pentru unii, după un Campionat European pe care l-am eşuat total, dar ăsta a fost concursul nostru. Suntem doi oameni tari, care au trecut multe piedici până să ajungă aici şi suntem mândri de acest rezultat" - Ciprian Tudosă.

Cosmin Pascari, Mihăiţă Ţigănescu, Mugurel Semciuc şi Ştefan Berariu, argint la patru rame fără cârmaci

"Încă nu ne-am trezit din vis, nu ştim dacă avem medalie, n-avem. Am făcut o cursă, spun eu cea mai bună din cariera de sportiv. Am primit multe mesaje, că mai erau zece metri... Aşa a vrut Dumnezeu, nu puteam face mai mult. Suntem mulţumiţi oricum, avem medalia la gât, suntem fericiţi. Suntem bucuroşi şi acum mergem mai departe" - Cosmin Pascari.

Lotul de canotaj al României, care a obţinut la Jocurile Olimpice de la Tokyo o medalie de aur şi două de argint, a revenit, duminică, în ţară. Sportivii au fost întâmpinaţi la Aeroportul Henri Coandă de reprezentanţi ai MTS, COSR şi FR Canotaj.

La Tokyo, Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş au câştigat aurul olimpic la dublu vâsle feminin, Mihăiţă Vasile Ţigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ştefan Constantin Berariu şi Cosmin Pascari au obţinut argintul la patru rame fără cârmaci masculin, iar Marius Vasile Cozmiuc şi Ciprian Tudosă au urcat pe treapta a doua a podiumului la dublu rame masculin.