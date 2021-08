JO 2020: Simone Biles a renunțat și la finala de la sol - Americanca "se mai gândeşte" la bârnă

Simone Biles, vedeta gimnasticii artistice, nu va evolua nici în finala de la sol, după ce aceasta a renunţat la cea pe echipe, individual-compus, sărituri şi paralele, invocând probleme legate de sănătatea mintală. Biles "se mai gândeşte" la finala de la bârnă, programată marţi, a anunțat, duminică, forul naţional de gimnastică din SUA (USA Gymnastics).

Gimnasta în vârstă de 24 de ani a invocat probleme legate de sănătatea mintală.

Simone Biles este singura gimnastă de la JO de la Tokyo, care a obţinut calificarea în toate cele şase finale ale competiţiei.

În 2016, Biles a câştigat patru medalii olimpice de aur, informează News.ro.

În finala de la bârnă este calificată şi Larisa Iordache.

Simone has withdrawn from the event final for floor and will make a decision on beam later this week. Either way, we’re all behind you, Simone.