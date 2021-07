JO Tokyo, judo: Algerianul care s-a retras pentru a nu înfrunta un israelian, bucuros că a înfuriat "entitatea sionistă"

"Am fost şocat când am văzut că tragerea la sorţi mă opunea unui judoka de <entitate sionistă>. Nu mă aşteptam, însă nu am ezitat să iau decizia de a mă retrage. Am luat decizia împreună cu antrenorul meu şi sunt mândru", a spus sportivul, întâmpinat la aeroport de un grup de fani.





"Mă bucur că am înfuriat <entitatea sionistă> şi că am primit mesaje de susţinere din lumea arabă. Această decizie mă onorează şi onorează statul algerian, pentru că preşedintele Abdelmadjid Tebboune a declarat că nu binecuvântăm normalizarea (relaţiei cu Israel) şi că susţinem cauza palestiniană", a mai afirmat Fethi Nourine.





La 23 iulie, Fethi Nourine a decis să se retragă din competiţie la Jocurile Olimpice de la Tokyo , pentru a nu fi nevoit să înfrunte un adversar israelian pe partea sa de tablou. Nourine (-73 kg) urma să-l aibă ca adversar mai întâi pe sudanezul Mohames Abdalrasool, iar apoi, în caz de victorie, pe israelianul Tohar Butbul.





Nu este prima dată când Nourine se retrage dintr-o competiţie din această cauză. El a procedat la fel şi la Mondialele din 2019, informează News.ro.

Sportivul a fost suspendat de Federaţia Internaţională de Judo şi acreditarea lui Nourine la JO a fost retrasă după decizia de săptămâna trecută a algerianului. Joi, Nourine a revenit în Algeria.