JO 2020, canotaj: Ciprian Tudosă, după medalia de argint obținută în proba de dublu rame masculin - ”De când am ajuns la Tokyo știam că iau medalie”

Ciprian Tudosă - ”Știam că nu plec cu mâna goală”













''Este o senzaţie la care până acum doar visam,. A venit şi ziua în care port la gât această medalie. Sunt foarte fericit că această medalie, chiar dacă ne doream foarte mult aurul, dar astăzi Croaţia a fost mai puternică.Nu ştiu dacă ar trebui să iau în considerare doar acest ciclu olimpic, dar eu consider că fiecare experienţă, fiecare concurs prin care am trecut m-au ajutat să devin mai puternic şi m-au ajutat să devin în această zi vicecampion olimpic.Poate că la televizor pare că festivitatea de premiere este foarte scurtă, totul durează foarte puţin, dar pentru mine. Şi efectiv îmi treceau prin faţa ochilor toate antrenamentele, toate momentele grele prin care am trecut, toţi paşii pe care i-a trebuit să-i fac pentru a ajunge la această medalie.Atuul meu şi al lui Marius este că ne simţim foarte bine unul pe celălalt şi, capul în barcă, avem încredere unul în celălalt că vom da maximul şi asta s-a întâmplat. Sunt foarte mulţumit de acest rezultat pentru că până acum erau concursuri la care nu reuşeam să face cursele pe care ni le doream, să dăm maximul.Dar la această olimpiadă, de la prima cursă, în calificări şi semifinale până în finală am făcut cursele care trebuiau făcute de la început până în final. În finală a fost o cursă foarte rapidă şi mă bucur foarte mult că am făcut o cursă aşa cum ne-am dorit noi. Suntem foarte mulţumiţi de curse şi atât s-a putut în momentul de faţă'', a declarat pentru Agerpres Ciprian Tudosă.şi uitaţi acum că cu muncă am intrat în finală şi am obţinut şi medalia. Să nu cedezi niciodată, să lupţi pentru visul tău tot timpul şi fără regrete'', a adăugat și Marius Cozmiuc.Cozmiuc şi Tudosă suntîn 2018 la Plovdiv şila Poznan, în 2020. Este prima medalie a unui echipaj masculin la dublu rame din 1998, la Seul, când Dănuţ Dobre şi Dragoş Nicolae au cucerit tot argintul.Delegația României a câștigat: 1 de aur (echipajul de dublu vâsle feminin) și 3 de argint ( Ana-Maria Popescu la spadă , echipajul de patru rame fără cârmaci masculin și echipajul de dublu rame masculin).